Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyurmasının ardından Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk gemi Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıktı. Tahıl krizinin çözümüne ilişkin yaşanan gelişme birçok ülke ve uluslararası örgüt tarafından memnuniyetle karşılandı. Türkiye'ye sergilediği çabalardan ötürü teşekkür mesajları yağdı.

BM GENEL SEKRETERİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'ye teşekkür etti. Sevkiyata ilişkin çabaları takdir ettiğini söyleyen Guterres, "Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

NATO GENEL SEKRETERİ

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg Odesa'dan ilk sevkiyatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum." dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, düzenlediği basın toplantısında, "AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.

POLONYA

Polonya'dan da Türkiye'ye teşekkür geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, tahıl koridoru konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti.

İNGİLTERE

İngiltere'den de "gıda krizini hafifletmeye yönelik önemli bir adım" açıklaması geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss gemilerin güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini söyledi. "Rusya Odesa Limanı'nı tekrar bombalamamalı" dedi.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının önemine vurgu yaptı. İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasına ilişkini olarak, "Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır" açıklamasında bulundu.

RUSYA

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da tahıl ihracatı yapacak ilk geminin yola çıkmasının olumlu olduğunu söyledi. "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz" dedi.

UKRAYNA

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo ise tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Norveç: Gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye'ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.

İTALYA

İtalya Dışişleri Bakanlığı, şubat sonundan bu yana ilk kez tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı. Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabında, "İtalya, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirecek geminin Odessa Limanı'ndan hareket etmesini memnuniyetle karşılıyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için bu ihracatın mevcut taahhütler doğrultusunda devam etmesini sağlamak gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasının Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde ihracını sağlayacak anlaşmanın uygulanması için önemli bir adım olduğu belirtildi. BM himayesinde akdedilen anlaşmanın zaman içinde devam ettirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda Fransa, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin seferberliğini memnuniyetle karşılamakta." ifadesine yer verildi.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

MSB ANLIK OLARAK TAKİP EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa'dan Lübnan'a mısır taşıyan geminin seyrine devam ettiğini ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiği, geminin intikali ve seyrinin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip edildiği belirtildi.