Dünya Bankası'ndan Türkiye raporu! Binaların yenilenmesi için 465 milyar dolar gerekiyor

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'deki binaların depreme dayanıklı hale getirilmesinin şart olduğunu gözler önüne sererken, Dünya Bankası'nın Aralık 2021'de hazırladığı rapor dikkat çekti. Türkiye'deki yapı stokunun büyük bölümünün 2000'den önce inşa edildiğini belirten Dünya Bankası, evleri güvenli hale getirmenin maliyetinin 465 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'deki yapıların ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Depremlerin ardından Türkiye, binaların güçlendirilmesi gerçeğiyle yeniden yüzleşirken, Dünya Bankası'nın hazırladığı bir rapor dikkat çekti.

MALİYETİ 465 MİLYAR DOLAR

Londra merkezli "Middle East Eye haber sitesi, Dünya Bankası'nın Aralık 2021'de konuyla ilgili hazırladığı bir raporu haberleştirdi. Dünya Bankası'nın raporuna göre, Türkiye'de evleri güvenli hale getirmenin maliyeti 465 milyar dolar.

TÜRKİYE'DEKİ YAPILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ 2000'DEN ÖNCE İNŞA EDİLMİŞ

Milyonlarca özel mülkün acilen güçlendirilmesi gerektiğini belirten raporda, Türkiye'deki yapı stokunun büyük bölümünün 2000 yılından önce inşa edildiğine yer verildi. Bu yapıların, depreme ve iklim kaynaklı afetlere "dayanıksız" olduğu vurgulandı. Yapıların depreme ve diğer afetlere dayanıklı hale getirilmesi için güçlendirilmesi ya da yeniden inşa edilmesi gerekiyor.

BİNALARIN SADECE YÜZDE 4'Ü YENİLENDİ

Rapora göre, Türkiye'de konut olarak kullanılan 6.7 milyon binadan sadece yüzde 4'ü yenilendi. Geri kalan binaların yenilenmesi için ek finansal metotlar geliştirilmesine de ihtiyaç duyuluyor. Binaların yenilenmesi için ev sahiplerinin bu fonlara ulaşabilmesi gerektiğini belirten Dünya Bankası, bu şekilde orta ve alt gelir grubunun da, kentsel dönüşüm sürecinin parçası haline geleceğini vurguladı.

DAHA ÖNCE, TÜRKİYE'YE FON SAĞLAMIŞTI

Daha önce, Türkiye'ye kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için finansal destek veren Dünya Bankası, Haziran 2021'de 140 okul, hastane ve diğer kamu binasının yenilenmesi projesine 265 milyon dolar fon sağladı. 2004'ten 2015'e kadar İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'ne de (İSMEP) kamu binalarının yenilenmesi için 550 milyon dolar finansman verildi. Dünya Bankası, depremin ardından Türkiye'ye 1,78 milyar dolar yardım vaadinde bulundu.