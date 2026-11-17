NEW Dünya Bankası, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, kalkınma önceliklerini desteklemenin ve dayanıklılığı artırmanın yanı sıra, istihdamı güçlendirmeyi amaçlayan 6,9 milyar dolarlık yatırımı tanıttı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, COP31'de 10,7 milyar dolarlık özel sermayeyi harekete geçirmesi beklenen bir dizi dönüştürücü yatırım ve projenin tanıtıldığı belirtildi.

Müşteri odaklı kalkınma önceliklerini desteklemek, istihdam yaratmak ve dayanıklılığı artırmak amacıyla 6,9 milyar doları aşan yatırımın da duyurulduğu bildirilen açıklamada, söz konusu yatırımların tarım, imalat, kentsel altyapı, yenilenebilir enerji ve daha birçok alanı kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu yatırımların iklim dostu kalkınmanın büyüme ve istihdamın temellerini nasıl destekleyebileceğini gösterdiğine işaret edilerek, "Güvenilir elektrik, işletmelerin büyümesini sağlar. Daha iyi tarım, verimliliği ve gelirleri artırır. Dirençli altyapı ise yatırımları korur, insanları pazarlara bağlar ve şoklar meydana geldiğinde ekonomik faaliyetlerin devam etmesine olanak tanır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu duyuruların Dünya Bankasının iklimle ilgili yatırımlar için artan finansmanı ve özel sermaye seferberliği üzerine inşa edildiği vurgulanan açıklamada, Bankanın 2026 mali yılında iklim yan faydaları olan 48 milyar dolarlık finansman sağladığı ve 48 milyar dolarlık özel sermayeyi harekete geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam 96 milyar dolarlık bu tutarın bir önceki yıla göre yüzde 21 daha yüksek olduğu vurgulandı.

Tarım ve sanayi projeleri

Türkiye'de bir Dünya Bankası operasyonunun çiftçilerin finansmana ve pazarlara erişimini genişleteceği ve tarımsal değer zincirlerini güçlendireceği kaydedilen açıklamada, ticari finansmanı harekete geçirmesi ve tarımsal üretimden kaynaklanan emisyonları azaltmaya yardımcı olması planlanan bu operasyonun, 225 bin çiftçiye fayda sağlaması ve 100 binden fazla eşdeğer istihdamı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonun Dünya Bankasının "AgriConnect" yaklaşımını uygulamaya koyarak, 300 milyon küçük çiftçiye ulaşma hedefine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Ayrı bir Dünya Bankası programının, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) de dahil olmak üzere Türk imalatçılara daha yeşil ve daha dijital teknolojileri benimsemeleri için uzun vadeli finansman sağlayacağı kaydedilen açıklamada, programın yüzlerce firmanın dönüşüm planları hazırlamasına ve uygulamasına yardımcı olacağı aktarıldı.

Açıklamada programın ayrıca 100 binden fazla eşdeğer istihdamı desteklemesinin ve ek ticari finansmanı harekete geçirmesinin beklendiği vurgulandı.

Dünya Bankası Grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Afganistan'da tarımsal atıkları yerel olarak üretilen girdilere dönüştürecek bir organik gübre tesisinin geliştirilmesini desteklediğine işaret edilen açıklamada, projenin toprak sağlığı ile çiftlik verimliliğini artırmayı ve yerel istihdam yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Su, altyapı ve enerji

Açıklamada, IFC finansmanının Doğu Timor'da, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Özel Sektör Penceresi (PSW) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansının (MIGA) garantisiyle batarya depolama sistemine sahip yeni bir güneş enerjisi santralini desteklediği bildirildi.

Santralin enerji maliyetlerini düşürmesi, enerji güvenliğini güçlendirmesi ve ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 1,5-2'si kadar yıllık tasarruf sağlamasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bu santralin diğer küçük adaların ve Pasifik ekonomilerinin de örnek alabileceği bir model sunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Türkiye'deki koordineli bir Dünya Bankası girişiminin su, sanitasyon ve kentsel ulaşım altyapısını finanse edeceğine değinilerek, girişimin 1,65 milyon kişiye güvenli bir şekilde yönetilen su ve sanitasyon hizmeti sunmasının ve yaklaşık 1,5 milyon kişi için sürdürülebilir ulaşımı iyileştirmesinin beklendiği aktarıldı.

Girişimin ayrıca 3 milyondan fazla insanın yararlanacağı iklime dirençli altyapıyı da güçlendireceği kaydedilen açıklamada, girişimin, 2030 yılına kadar 1 milyardan fazla kişi için su güvenliğini geliştirmeyi amaçlayan çok paydaşlı bir koalisyon olan Water Forward'ın bir parçası olduğu belirtildi.

Sürdürülebilir finansman ve küresel tedarik zincirleri

Açıklamada, Türk bankalarına sağlanan çeşitli sürdürülebilir finansman kredilerinin dijital tabanlı mavi tahvil de dahil olmak üzere bir dizi yeni araç kullanarak sermayeyi sosyal içermeye, mavi ekonomiye, iklime uyuma ve Türkiye'nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine yönlendireceği ifade edildi.

Yeni bir karma finansman destekli fonun gelişmekte olan piyasalarda büyük ölçüde KOBİ'lerden oluşan tekstil, hazır giyim ve ayakkabı üreticilerinin daha temiz, daha rekabetçi bir üretime yatırım yapmalarına yardımcı olacağı aktarılan açıklamada, fonun enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjiyi, su tasarrufunu, döngüselliği ve azaltılmış endüstriyel kirliliği desteklemek için IFC finansmanını, Küresel Çevre Fonu'ndan sağlanan imtiyazlı fonları ve küresel markaların teknik yardım ve yatırımlarını bir araya getirdiği kaydedildi.

Açıklamada tedarikçileri, finansmanı ve küresel alıcıları bir araya getiren bu girişimin, küresel tedarik zincirleri daha sürdürülebilir bir üretime kaydıkça üreticilerin rekabetçi kalmasına yardımcı olurken, finanse edilmesi zor olan yatırımların önünü açmayı hedeflediği vurgulandı.

Kaynak: AA