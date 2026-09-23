DTSO ve Mezopotamya Vakfı 5 bin ekonomi terimini 5 dilli Kürtçe sözlükte toplayacak

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Kürtçenin ekonomi, ticaret ve iş dünyasındaki kullanımını güçlendirecek kapsamlı bir terminoloji çalışması başlattı. Mezopotamya Vakfı ile imzalanan protokolle yaklaşık 5 bin ekonomi terimi Kürtçe (Kurmanci) temelinde ele alınacak ve Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce karşılıklarıyla birlikte 5 dilli "Kürtçe Ekonomi Terimler Sözlüğü" hazırlanacak.

Ekonomiden finansa, üretimden yatırıma, ticaretten ihracata kadar iş dünyasının kullandığı binlerce kavram, akademisyenler ve dil uzmanlarının çalışmasıyla Kürtçede ortak bir terminolojiye kavuşturulacak. Uluslararası ekonomi sözlüklerinin taranacağı çalışmayla Kürtçenin ekonomik yaşamda daha güçlü ve standart bir kullanım alanına sahip olması hedefleniyor. Protokol, DTSO Dil Kültür Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz ile Mezopotamya Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Osman Akyıl tarafından imzalandı. Protokolle oluşturulacak uzman çalışma komisyonu, yaklaşık 5 bin terimin Kürtçe tanım ve karşılıklarını hazırlarken, Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce karşılıklarını da belirleyecek.

DTSO Dil Kültür Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz, çalışmanın Kürtçe ekonomi terminolojisi açısından kalıcı bir kaynak oluşturacağını belirterek, "Kürtçe çok güçlü bir tarihsel ve kültürel birikime sahip. Bu birikimin günümüz ekonomik yaşamının kavramlarıyla daha da zenginleşmesini istiyoruz. Finans, yatırım, üretim, girişimcilik, dış ticaret, ihracat ve sanayi gibi alanlarda kullanılan yaklaşık 5 bin terimi akademisyenler ve dil uzmanlarıyla birlikte ele alacağız. Kürtçenin ekonomi alanındaki terminolojik altyapısını güçlendirecek, ortak kullanımı yaygınlaştıracak ve gelecek kuşaklara kalıcı bir eser bırakacağız" dedi.

Korkmaz, hazırlanacak sözlüğün iş dünyasından akademiye kadar geniş bir kesime hitap edeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir dilin gelişimi, hayatın bütün alanlarında ürettiği ve kullandığı kavramlarla güçlenir. Kürtçenin üretimin, yatırımın, finansın, girişimciliğin, ihracatın ve ticaretin dili olarak kullanımını daha güçlü bir zemine taşımak istiyoruz. Hazırlayacağımız sözlüğün iş insanlarından akademisyenlere, basın mensuplarından öğrencilere ve araştırmacılara kadar geniş bir kesim için temel başvuru kaynaklarından biri olmasını hedefliyoruz."

5 bin terim için uluslararası literatür taranacak

Çalışma kapsamında Mezopotamya Vakfı tarafından akademisyenler ve dil uzmanlarından oluşan bir komisyon kurulacak. Kürtçe Ekonomi Terimler Sözlüğünün hazırlık süreci, dil alanında uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek en az 5 çalıştayla tamamlanacak. İlki Van'da gerçekleştirilen çalıştayların devamında farklı ülkelerden akademisyen ve dil uzmanlarının katılımıyla 5 bin ekonomi terimi terminolojik, akademik ve dilbilimsel açıdan ele alınarak, ortaya çıkan ortak çalışmalar sözlüğün hazırlanmasına temel oluşturacak. Uluslararası kabul gören ekonomi terimleri sözlükleri taranarak yaklaşık 5 bin kavram üzerinde literatür çalışması yürütülecek ve terimlerin Kürtçe (Kurmanci) tanımları hazırlanacak. Aynı terimlerin Türkçe, Farsça, Arapça ve İngilizce karşılıkları da belirlenerek, sözlük beş dilli bir ekonomi terminolojisi kaynağına dönüştürülecek. Akademik redaksiyon, editoryal düzenleme ve mizanpaj çalışmaları Mezopotamya Vakfı tarafından yürütülecek. DTSO ise uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışma ve değerlendirme toplantılarının organizasyonu ile yurt içi ve yurt dışından katılacak komisyon üyelerinin ulaşım, konaklama ve ağırlama süreçlerine destek sunacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından "Kürtçe Ekonomi Terimler Sözlüğü", DTSO ve Mezopotamya Vakfı logolarıyla yayımlanacak. Böylece yaklaşık 5 bin ekonomi kavramını beş dilde bir araya getiren kapsamlı bir kaynak, iş dünyası, akademi ve okuyucuların kullanımına sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı