DTSO ve DTB, Kuzey Irak'ta yapılan oda seçimlerinin ardından işbirliklerini güçlendirmek için ziyaretler gerçekleştirdi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Kuzey Irak'ta yapılan oda seçimlerinin ardından kutlama ve işbirliklerini güçlendirme ziyaretleri gerçekleştirildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve DTB Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ile DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, Genel Sekreter Yardımcısı Kamuran Toktanış ile DİFAŞ Genel Müdürü Velat Ektirici'den oluşan heyet, 2008 yılında başlayan işbirliği anlaşmalarının güncellenmesi, ticari ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ticaret ve Sanayi Odaları, Konsolosluk, Valilik ve Bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirmek üzere IKBY ziyaret programını başlattı. Heyet ilk olarak programına yeni seçilen Duhok Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretiyle başladı. Duhok TSO yönetimi ile yapılan görüşmede gümrükte yaşanan sorunlar, vize sorunu, Irak'ın ihracatta hedef ülke listesinden çıkarılması, transit geçiş, Duhok TSO üyelerinin Diyarbakır'daki özel hastanelerden yararlanma konuları ve Diyarbakır'da düzenlenecek fuarlara katılım sağlanması konuları değerlendirildi. Görüşmede değerlendirilen konuların çözümüne yönelik Duhok TSO Başkanı Shukri Gameel Noori, DTSO ve DTB'den destek talebinde bulundu.

Duhok ve Erbil TSO nisan ayında düzenlenecek fuarlara davet edildi

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise sorunların farkında olduklarını, her iki taraftan kaynaklanan sorunları çözmeye yönelik sürekli bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, mevcut sorunların ilgili makamlara iletilmesi konusunda gereğinin yapılacağını ifade etti. IKBY ile olan ihracat hacminin yetersiz olduğunu, mevcut rakamların 50 milyar dolar seviyelerine ulaşması gerektiğini bu konuda yoğun çaba içerisinde olduklarını kaydeden Kaya, Diyarbakır - Erbil uçuşlarının bir ay içerisinde başlayacağı müjdesini vererek Duhok TSO yönetim ve üyelerini nisan ayında düzenlenecek Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile Tarım Fuarına davet etti.

DTB Engin Yeşil, IKBY'de ticaret borsaları olmadığını belirterek, bu durumun tarımsal ürünlerin tescil gibi işlemlerinin olmamasına ve verim düzeyinin düşük kalmasına sebep olduğunu söyledi. Türkiye'deki borsa uygulamaları hakkında bilgiler veren Yeşil, bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için üzerlerine düşenleri yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Heyet IKBY programının ikinci gününde Erbil Ticaret ve Sanayi Odasının yeni seçilen Oda Başkanı Gailan Saaed ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundular. Erbil TSO ziyaretinde konuşan DTSO Başkanı Kaya, Erbil TSO ile olan güçlü ilişkilerin yeni yönetimle de devam etmesi gerektiğini ifade ederek, karşılıklı gidiş - gelişlerin, ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde son derece önemli olduğunu, Erbil'i kendi evleri gibi gördüklerini söyledi. Erbil TSO ile olan bağların 2008 yılında yapılan protokolle başladığını ve bu protokolün o dönemde Türkiye ile olan ilk temas olmasının önemine değindi. Kaya, "Erbil TSO ile olan protokolümüzün gereği olarak da karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi yapılacak fuarlara karşılıklı gidiş ve gelişlerin yapılması konularında daha güçlü çalışmalar yapmalıyız. Ayrıca Erbil'de Türkiye'de üretilen ürünlerin sergileneceği bir fuar yapma konusunda çalışma yürütüyoruz. Sizleri nisan ayında yapacağımız Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile Tarım Fuarına katılım sağlamanızı bekliyoruz" dedi.

Ayrıca heyet ile Erbil TSO yönetimi ziyaretinde vize sorunu, gümrükte yaşanan sorunlar, karşılıklı turizmin güçlendirilmesi ve yatırım konularında görüş alışverişi yapıldı. Heyet, Erbil TSO ziyaretinin ardından Devlet Bakanı Aydın Maruf Selim'i ziyaret etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Habur Sınır Kapısında vize uygulamasına geçilmesinin önemine vurgu yapılarak, konu ile ilgili girişimlerde bulunulması gündeme getirildi. Daha sonra Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret eden DTSO ve DTB heyeti, Muavin Konsolos Emir Bayramoğlu ve Ticari Ataşe Kerem Tuzlu ile görüşme sağladı. Ziyaret çerçevesinde ticari ilişkilerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan görüşmelerin sonunda nisan ayında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile Tarım Fuarına davetler yapıldı. - DİYARBAKIR