DTO Meclisi'nde Denizli'nin ilk 8 ayda ihracatta 8'inci sırada olduğu açıklandı

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) dönemin son Meclis Toplantısı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Odanın çalışmaları ve projeleri ile Türkiye ve Denizli ekonomisindeki güncel gelişmeler ele alınırken, dönem içerisinde yürütülen faaliyetler de değerlendirildi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, toplantıda Meclis üyelerini DTO'nun faaliyetleri, devam eden projeleri ve iş dünyasını yakından ilgilendiren ekonomik gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgilendirdi. Döneme ilişkin genel değerlendirmeler de yaparak, Denizli'nin ticaret, sanayi ve ihracat kapasitesine ilişkin güncel verileri meclis üyeleri ile paylaştı. Erdoğan, KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sunduğunu hatırlatarak, şartları taşıyan işletmelerin başvurularını 30 Eylül'e kadar yapmaları gerektiğini vurguladı.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, DTO Meclisi'nin 2022-2026 döneminin son oturumunda yaptığı konuşmasında, ulusal ve uluslararası platformda yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret verilerinden ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına, Türkiye'nin büyüme ve enflasyon hedeflerinden Merkez Bankası'nın para politikasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, meclis üyeleriyle iş dünyasının gündemindeki gelişmelere dair fikirlerini de paylaştı. Erdoğan, KOSGEB'in Küresel Rekabetçilik Destek Programı kapsamında 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sunduğunu belirterek, şartları taşıyan işletmelerin başvurularını 30 Eylül'e kadar yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan: "Denizli ihracatta 8'inci sırada"

Denizli'nin ihracat performansına ilişkin de bilgi veren Başkan Erdoğan, şehrin yılın ilk 8 ayında ihracatçı iller arasında 8'inci sırada yer aldığını söyledi. Denizli'nin ağustos ayında yaklaşık 448 milyon 346 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttığını, yılın ilk 8 ayındaki ihracat artışının ise yüzde 9 seviyesinde kaldığını ifade etti. Şehrin son 12 aylık ihracatının 4 milyar 955 milyon 461 bin doları bulduğunu da belirten Erdoğan, Denizli'den en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Fransa olarak sıralandığını kaydetti.

Denizli, e-ihracatıyla da büyüyor

Başkan Erdoğan, Denizli'nin e-ihracatta da önemli bir noktaya geldiğinin altını çizdi. Denizli'nin bu alanda Türkiye genelinde 5'inci sırada bulunduğunu, 2 bin 203 Denizlili firmanın e-ihracat yoluyla global pazarlara açıldığını ve aylık 1 milyondan fazla ürünün e-ihracat yoluyla yurt dışına gönderildiğini açıkladı.

DTO, 24 bin 51 üyeye ulaştı

Konuşmasında DTO'nun üye yapısındaki gelişmelere de değinen Erdoğan, ağustos ayı sonu itibarıyla Odalarının üye sayısının 24 bin 51'e ulaştığını açıkladı. Ayrıca son bir yılda yaklaşık 948 yeni üye kazandıklarını belirten Erdoğan, ağustos ayında DTO'ya 145 yeni üye kaydedildiğini, 48 firmanın kaydını sildirdiğini, 15 firmanın da tasfiye sürecine girdiğini söyledi.

Yabancı ortaklı firma sayısı 8 yılda 3,5 kat arttı

Denizli'deki yabancı sermayeli firma sayısının 441'e ulaştığını da dile getiren Başkan Erdoğan, yabancı ortaklı firmaların son 8 yılda yaklaşık 3,5 kat arttığını ifade etti. "Bunlar arasında 90 şirketle Almanya ilk sırada yer alıyor" diyen Erdoğan, yabancı sermayeli şirketlerin en çok toptan ticaret, ev tekstili, e-ticaret, doğal taş ve mermer ticareti ile ahşap hariç ikamet amaçlı binaların inşaatıyla iştigal ettiklerini kaydetti. Sermaye büyüklüğüne göre de bunların haricinde kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı, tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti ile otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının perakende ticaretinde öne çıktıklarını belirtti.

Başkan Erdoğan: "Odamızın ve şehrimizin hadimiyiz"

Toplantılarının dönem sonu olması dolayısıyla DTO Meclis üyelerine destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Erdoğan gerek sektörlerin gerek ise şehrin gelişip kalkınmasında meclis üyelerinin ve sektör temsilcilerinin katkısının önemine vurgu yaptı. Odanın ve Denizli'nin gelişmesi, üyelerin ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve şehrin ekonomik gücünün daha ileriye taşınması amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, görev süresi boyunca fedakarca emek veren herkese teşekkür etti. Bundan sonraki hayatlarında da başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve dönem değerlendirmelerinin ardından verilen teşekkür plaketi töreni ve toplu fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı