Denizli'de Yabancı Sermayeli Firmalar Artıyor

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) meclis toplantısında DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, şehirdeki yabancı sermayeli firmaların 402'ye yükseldiğini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Bunlar arasında, Almanlarla ortaklık 82 firma ile ilk sırada. 66 firma ile İranlı ortaklar ikinci sırada. 402 firmanın toplam yabancı sermaye tutarı ise 422 milyon TL'ye yaklaştı" dedi.

DTO Meclisi'nin eylül ayına dair olağan toplantısı, DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis gündeminin okunması ve görüşülmesinin sonrasında DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ticaret ve ekonomideki gidişata dair değerlendirmeleri ile güncel sektörel verilerin de yer aldığı bir konuşma yaparak meclis üyelerine seslendi.

DTO, 22 bin 112 üyeye ulaştı

DTO Başkanı Erdoğan, Denizli'de geçen ay 5, yılın ilk 8 ayında ise 22 yabancı sermayeli şirket daha kurulduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan, "Yabancı sermayeli firmalarımız 402'ye yükseldi. Bunlar arasında Almanlarla ortaklık 82 firma ile ilk sırada. 66 firma ile İranlı ortaklar ikinci sırada. 57 farklı ülkeden gelen yabancı yatırımcıların şehrimizdeki girişimlerindeki sermaye oranları yüzde 62,08; yabancı sermaye tutarı ise 421 milyon 680 bin 230 TL. Ayrıca Denizli Ticaret Odamıza geçen ay 149 üye daha kaydettik. 40 firmamız ise kaydını sildirdi. 19 firmamız da tasfiye sürecine girdi. 1 Eylül itibarıyla 22 bin 112 üyeye ulaştık. Yılbaşından bu yana odamıza bin 58 üye kazandırdık. Hepsi sizlerin de yoğun çalışmaları ve gayretleri sayesindedir, teşekkür eder artarak devamını dilerim" dedi. DTO Başkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre Denizli'de ibrazında ödenen çek sayısının yüzde 134,75, çek tutarının da yüzde 98,77 arttığının görüldüğünü söyledi.

Konuşmasında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının haziranda yıllık bazda yüzde 3,4 arttığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Yılın ilk 7 ayında İŞKUR'da kayıtlı açık iş sayısının yaklaşık yüzde 1 arttığı görüldü. Açık işlerin tamamına yakını, özel sektörümüzden geldi. En çok açık iş; turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ile garsonluk olarak kayda geçti. Bu arada, sektörel güven endeksinin geçen ay bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2 azaldığını, perakende ticaret sektörü ile inşaat sektöründe ise yüzde 1 civarında arttığını da hatırlatmak isterim" dedi.

"Enflasyon muhasebesi için yaptığımız çağrımız cevapsız kalmadı"

Başkan Erdoğan, kamuoyunda enflasyon muhasebesi olarak da bilinen enflasyon düzeltmesiyle ilgili, uzun bir süredir titiz bir şekilde çalıştıklarını da belirtti. Başkan Erdoğan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin nezdinde ve siyasilerimizle yazışmalarımız, görüşmelerimiz ile çok sayıda girişimimiz oldu. Bu temaslarımızda 'Enflasyon muhasebesi, yılda bir kere yapılmalı ve ilave vergi etkisi olmamalıdır. Vergi matrahını gerçeklikten uzaklaştıracak şekilde artırmamalıdır; ilave vergi çıkartmamalıdır. Yapılacak düzeltme, KOBİ'lerimizi 'faaliyetten doğmayan kar' üzerinden ortaya çıkacak bir vergi yüküyle karşı karşıya bırakmamalıdır. KOBİ'lerimizin, gelirleri yerine 'yatırımlarından' vergi verir hale gelmeleri önlenmelidir! aksi bir uygulama halinde, şirketler de söz konusu yeni yatırımlarını askıya alabilirler. Yatırım yapmış ve satış geliri henüz oluşmayan bir şirketten, vergi tahakkuk ettirilmemelidir. Bu tür bir uygulama, vergide adalete uymaz. Satış geliri olmayan, yatırıma konu faturası bulunmayan bir firma, enflasyon düzeltmesi hesaplaması sonrası çıkacak bir vergiyi, neyle ve nasıl ödeyebilir?' dedik. Bu konuyu, basında da sıkça gündeme getirdik; üyelerimizi mağdur etmeyecek bir düzenleme ve uygulama istedik. Çağrımız, cevapsız kalmadı. 2023'ün sonu itibarıyla brüt satışları 50 milyon liranın altında olan işletmeler, 2024'ün ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde, enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı" diye konuştu.

Fas, Mısır ve İspanya'ya ihracatta artış var

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasında Denizli'nin güncel ihracat ve ithalat rakamlarına da yer verdi. Yılın ilk 8 ayındaki Denizli ihracatının 2 milyar 870 bin 419 dolar olduğunu ve Denizlili ihracatçıların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lik bir artışa ulaştıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Son 12 aylık ihracatımız ise bir önceki yıla yakın bir değere ulaştı; 4 milyar 255 bin 409 dolar oldu. İhracatımızda ilk 5 ülke sırasıyla İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda. Geçen ay geçen yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda ilk 10'da yer alıcılarımızdan Fas'a olan ihracatımız yüzde 20,49; Mısır'a olan ihracatımız yüzde 20,04; İspanya'ya ihracatımız da yüzde 19,51 oranında artarak dikkat çekti. Bu başarıda emeği olan herkesi, tüm işletmelerimizi kutluyor ve başarılarının artarak devamını diliyorum. Temmuzda aylık ithalatımız 161 milyon 656 bin dolardı. Bir önceki aya göre yüzde 2,37 arttı. Son 12 aylık ithalatımız ise 2 milyar 1 milyon 397 bin dolar. Yılın ilk 7 ayına baktığımızda ithalatımızda ilk 5 ülke sırasıyla Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Bulgaristan ve Çin oldu" dedi.

Meclis toplantısında, Cezaevlerinden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Hasan Dönmez ile Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Soydan, çalışmaları ve hükümlülerin iş gücüne kazandırılmasına yönelik kurslarıyla atölye imkanları hakkında, meclis üyelerini ayrıntılı bilgilendirip sorularını cevapladılar ve destek beklediklerini dile getirdiler. - DENİZLİ