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Denizli Sanayi Odası: Türkiye'nin ihracat birim fiyatı düştü, katma değerli ürün üretemiyoruz

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Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, Türkiye'nin ihracat birim fiyatının yüzde 8 düştüğünü belirterek, bu durumun katma değerli ürün üretemediğimizi gösterdiğini söyledi. Uğurlu ayrıca, Denizli ihracatında tekstil, konfeksiyon ve madencilik sektörlerindeki düşüşe dikkat çekti ve enflasyon rakamlarının zirve noktasına ulaştığını ifade etti.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, " Türkiye'nin ihracat birim fiyatı yüzde 8 düşmüş. Rakamlar, katma değerli ürün üretemediğimizi gösteriyor" dedi.

DSO Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu, gündem başlıkları ve güncel verilerle ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra Temmuz Ayı DSO faaliyetleri ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi. Uğurlu, "Büyüyen ve güçlenen Denizli Sanayi Odası'na bu ay kaydı yapılan 10 yeni Üyemizi tebrik ediyorum. Sanayi ve iş dünyasına katkı sağlayacağına, büyümeye ve gelişmeye destek olacağına inandığım yeni Üyelerimizle, aynı çatı altında buluşmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

"Katma değerli ürün üretemiyoruz"

Konuşmasında İSO İkinci 500 Listesinde yer alan 9 Denizlili firmayı da tebrik eden DSO Başkan Yardımcısı Uğurlu, listedeki firmaların sektörel dağılımı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekstil sektöründe son yıllarda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Uğurlu, kablo ve bakır tel, elektrik-elektronik sektörleri hakkında görüşlerini aktardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ihracat rakamlarına da değinen Uğurlu, "Temmuz 2024'de 352 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini görüyoruz. Geçen ayki ihracata göre yaklaşık yüzde 5 artış, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2'lik artış söz konusu" diye konuştu.

DSO Başkan Yardımcısı Uğurlu, Denizli ihracatında 2023-2024 yıllarındaki dağılımı da değerlendirerek, "Denizli ihracatında sektörel dağılım ve değişim incelendiğinde tekstil, konfeksiyon ve madencilik sektöründeki düşüş dikkat çekiyor. Ayrıca kilo başına gerçekleşen ihracatın da düştüğünü görüyoruz. Türkiye'nin ihracat birim fiyatı yüzde 8 düşmüş. Rakamlar, katma değerli ürün üretemediğimizin göstergesi" ifadelerini kullandı.

"Bu tablo daralmanın en net göstergesi"

İSO Türkiye İmalat PMI Anketinin Temmuz 2024 dönemi sonuçlarına da değinen DSO Başkan Yardımcısı Uğurlu, "Yüksek finansman maliyetleri, talepteki zayıflama ve beraberinde üretimde yaşanan gerileme sonrası Türkiye İmalat PMI Temmuz'da üst üste 5. ayda da geriledi. Eşik değer olan 50'nin altında kalarak 47,2 seviyesine düştü. İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, Temmuz'da son 15 ayın en düşük seviyesine inerek, yüzde 75,9'a geriledi. Türkiye Sektörel PMI raporunda ise, imalat sanayi sektöründeki talep zayıflığı belirgin seviyelere ulaştı. Son 9 aylık dönemde ilk kez 10 sektörün tamamında siparişler yavaşladı. Yeni siparişlerde son 20 ayın, çalışan sayısında da son 21 ayın en sert daralması yaşandı. Tüm sektörlerde ihracat talep düşüşü var. Bu tablo daralmanın en net göstergesi. Eylül ayından sonra tabloyu daha net görmüş olacağız" dedi.

"Enflasyon rakamlarında zirve noktayı gördük"

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin grafiği meclis üyeleri ile paylaşan DSO Başkan Yardımcısı Uğurlu, "TÜFE'deki değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu. Enflasyon rakamlarında zirve noktayı gördük. Rakamların açıklanması sonrası Ankara'dan enflasyonun önümüzdeki aylarda izleyeceği seyir ile ilgili değerlendirmeler de geldi. Bundan sonraki aylarda gelecek olan rakamları yakından takip ediyor olacağız. Faiz indirimi ile ilgili kararları da izliyoruz. Jeopolitik riskler var, piyasanın gerginliği nedeniyle hepimiz dertleniyoruz." diye konuştu.

Yetiştirilmiş eleman sorununa dikkat çeken Uğurlu, "Eğittiğimiz eleman kaçıyor. EYT'nin sonucunda yaşanan istihdam sorunumuz da ortada. İşveren şikayetçi, işçi şikayetçi. Öte yandan, Türkiye bilançosunda da son 3-4 yılda ciddi bozulmalar oldu. 2026 sonunda istenilen ekonomik tabloya ulaşılabileceği belirtiliyor. Bu süreçte bizler de ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya çalışacağız. İnşallah belirlenen program çerçevesinde istenilen sonuca ulaşılabilir" diyerek, sözlerini noktaladı.

İstihdam ve işgücü verileri değerlendirildi

DSO Başkan Yardımcısı Uğurlu'nun konuşmasının ardından DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, istihdam ve işgücü verileri ile ilgili bir sunum yaptı. Akbaş, güncel rakamlar üzerinden Türkiye ve Denizli'nin mevcut durumu ile potansiyeli hakkında Meclis Üyelerine bilgi verdi.

İl İstihdam Kurulu Toplantısı'nın 22 Temmuz tarihinde Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında Odamızda gerçekleştirildiğini belirten Akbaş, "Temsil ettiğimiz grup, Denizli sanayisinin, istihdamının lokomotifi konumunda. 50'den fazla işçi çalıştıran toplamda 540 firmamız var. Bu firmalarımız toplamda 73 bin çalışanın istihdamından sorumlu. Bu firmaların istihdama katkısı büyük" dedi.

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile çalışanların sayısının yükseldiğini belirten Akbaş, "2024 yılı itibariyle Denizli istihdamının 260 bin civarında olduğu ifade ediliyor. 33 bin kişi ise emekli olduğu halde çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Meclis'te Pamukkale Teknokent'in Denizli Sanayi Odası'nın kurucusu ve yürütücüsü olduğu Denizli Model Fabrikaya paydaş olması ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Karar, oybirliği ile kabul edildi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Osman Uğurlu İhracat Türkiye denizli İhracat Ekonomi Haberler

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