Dolar Tarihinin En Yüksek Seviyesinde

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından başlayan dövizdeki hareketlilik sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizindeki 650 baz puan artış kararı da dövizin tırmanışını engelleyemedi. Tarihinde ilk kez 25 liranın üzerine çıkan dolar şu sıralar serbest piyasada 25,23'ten işlem görüyor. Euro da 27,40'ı gördü.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından başlayan dövizdeki hareketlilik sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizindeki 650 baz puan artış kararı da dövizin tırmanışını engelleyemedi. Tarihinde ilk kez 25 liranın üzerine çıkan dolar şu sıralar serbest piyasada 25,23'ten işlem görüyor. Euro da 27,40'ı gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce "faiz sebep, enflasyon sonuç" şeklindeki politikasıyla indirilen politika faizi sonuç vermeyince bu kez artırmaya karar verildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklentinin altında 650 baz puan indirim yapınca döviz yükseliş yönünde tepki verdi. Seçimlerin ardından başlayan kurlardaki artış hız kazandı, dolar tarihinde ilk kez 25 liranın üzerine çıktı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 25,46 TL'ye kadar yükselen dolar, saat 11.45 sıralarında serbest piyasada 25,23 liradan alıcı bulurken, euro da 27,40'a kadar çıktı.

BİST 100 ENDEKSİ YÜZDE 1,50 ARTTI

Dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yüzde yükselen Borsa İstanbul, bugün de yükselişini sürdürüyor. BIST 100 Endeksi, açılışta yüzde 1,50 oranında yükselişle 5509 puanda bulunurken; bankacılık endeksi ise yüzde 1,41 artışla 5059 puanda işlem gördü.

GRAM ALTIN YENİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Altının gram fiyatı, dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle yeni zirvesini bin 567,50 liraya kadar çıkardı. Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altının fiyatı şu sıralarda, yüzde 1,13'lik kazançla bin 548 liradan satılıyor.