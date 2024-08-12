'Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün' demişti! Yiğit Bulut'un son halini görenler tanıyamıyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan ve Türkiye ekonomi yönetiminde bulunan Yiğit Bulut, İzmir'de lüks oteldeki tatili sırasında görüntülendi. Bir dönem "Dolar 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün" diyerek dikkatleri üzerine çeken Bulut'un bir hayli kilo almış olması dikkatlerden kaçmadı. Bulut'un son halini görenler tanımakta zorlandı.

ALİ AĞAOĞLU İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Fotoğrafları servis eden Patronlar Dünyası'ndan Taygun Atilla, aynı otelde bulunan iş insanı Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut'un arasında geçen konuşmayı da köşesine taşıdı.

"AYNEN TÜM GÖREVLERE DEVAM"

Ali Ağaoğlu ile Yiğit Bulut'un tesadüf eseri karşılaştıklarını ifade eden Atilla, "Hal hatır sorma faslından sonra Ali Ağaoğlu'nun 'Neler yapıyorsun, şimdi nerelerdesin?' sorusuna Yiğit Bulut, 'Aynen tüm görevlere devam. Ankara'dayım. Türk-Telekom da diğerleri de bende' cevabını verdi. Alaçatı'nın rüzgarından yakınan Yiğit Bulut, 'Rüzgardan sıkıldım. Bugün otelden ayrılmayı düşünüyorum' derken ikili birbirlerinin telefonlarını aldı" ifadelerine yer verdi.

İşte Yiğit Bulut'un son hali;