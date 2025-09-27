Haberler

Diyarbakır'da Tescilli Karacadağ Pirincinde Hasat Başladı

Diyarbakır'da Tescilli Karacadağ Pirincinde Hasat Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 6 milyon lira masrafıyla ekimi yapılan tescilli Karacadağ pirincinde hasat süreci başladı. Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, geçen yıl 130 ton olan rekoltayı bu yıl 250 ton beklediklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 milyon masrafla bin dönüm araziye ekilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.

İlçenin Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüm alana tescilli Karacadağ pirinci ekti. Nisan ayında ekimi yapılan pirinç, aylar sonra hasada geldi. Biçerdöverlerle bir haftadır başlanan pirinç hasadı, yaklaşık iki hafta daha sürecek.

Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüme yakın çeltik ektiklerini söyledi. Ekime nisan ayında başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, İlk önce tarlayı hazırlayıp suyu bıraktıktan sonra tohumu serptiklerini ifade etti.

Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek, "Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Birde çok lezzetlidir" dedi.

"Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz"

Bu sene, geçen seneye göre daha iyi olduğunu değerlendiren Karamehmetoğlu, "İhtiyacımız olduğu kadar pirinç yapıyoruz, gerisini çeltik olarak satıyoruz. Geçen sene kilosu 25-27 liraydı, bu sene 50 lira civarında seyrediyor. Topraklarımız çeltik bakımından çok verimli. Rekolte geçen sene yüzde 50 idi, bu sene yüzde 100. Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a şükür bu sene hasat iyi" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir

Grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
Nejat İşler'in olaylı gecesi! Muhabirlere küfürler savurdu

Olaylı gece! Kendisini sıkıştıran muhabire küfürler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.