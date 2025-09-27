Diyarbakır'da Tescilli Karacadağ Pirincinde Hasat Başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 milyon masrafla bin dönüm araziye ekilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat başladı.

İlçenin Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüm alana tescilli Karacadağ pirinci ekti. Nisan ayında ekimi yapılan pirinç, aylar sonra hasada geldi. Biçerdöverlerle bir haftadır başlanan pirinç hasadı, yaklaşık iki hafta daha sürecek.

Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, bin dönüme yakın çeltik ektiklerini söyledi. Ekime nisan ayında başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, İlk önce tarlayı hazırlayıp suyu bıraktıktan sonra tohumu serptiklerini ifade etti.

Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek, "Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Birde çok lezzetlidir" dedi.

"Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz"

Bu sene, geçen seneye göre daha iyi olduğunu değerlendiren Karamehmetoğlu, "İhtiyacımız olduğu kadar pirinç yapıyoruz, gerisini çeltik olarak satıyoruz. Geçen sene kilosu 25-27 liraydı, bu sene 50 lira civarında seyrediyor. Topraklarımız çeltik bakımından çok verimli. Rekolte geçen sene yüzde 50 idi, bu sene yüzde 100. Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a şükür bu sene hasat iyi" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR