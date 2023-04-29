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Diyarbakır'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı devam ediyor

Diyarbakır'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı devam ediyor

Ekonomi Haberleri

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen sektörün lider ihracatçı firmaları ile dünya markalarını üreticiyle buluşturan 14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı 20 ilden, 108 firmaya ev sahipliği yapıyor. Tarımsal mekanizasyon satışlarına büyük katkı sağlayan, oluşturulan iş hacmi ile ülke ve bölge ekonomisine güç katan fuar üreticilerin yüzünü güldürdü. Tarım ve hayvancılık sektöründe giderek artan ve çeşitlenen teknolojik gelişmeleri bölge çiftçilerinin ayağına getiren fuarın 29 Nisan Pazar günü sona ereceği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mezopotamya Diyarbakır Ekonomi Haberler

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