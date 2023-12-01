Diyarbakır'da Çermik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden buzağı desteği başvuruları başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde buzağı desteği alma müracaatları başladı. İlçede her yıl yaklaşık 6 bin buzağı için destek ödemesi yapıldığı belirtilirken, başvuruların 2 Ocak 2024 tarihine kadar kabul edileceği ifade edildi.

Diyarbakır'da Çermik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde buzağı desteği alma müracaatları başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Güden, sahip olunan çayır-mera ve otlak alanları nedeniyle hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçede her yıl yaklaşık 6 bin buzağı için destek ödemesi yapıldığını ve bu destek ödemesinin ilçe ekonomisine katkısının oldukça fazla olduğunu söyledi.

Güden, buzağı desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin 2023 yılında doğmuş buzağıların TÜRKVET ve E-Islah sistemine kayıtlı olması, buzağıların her iki veri tabanında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri aynı olması gerektiğini belirterek, buzağının, TÜRKVET kayıtlarına göre doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olması gerektiği ifade etti.

Destekleme ödemelerinin her yıl iki dönem halinde yapıldığını hatırlatan Güden, "Bu bağlamda 2023 yılında doğan buzağılar için birinci dönem başvurular 2 Ocak 2024 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular ise temmuz ve ağustos tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Yetiştirici Birliğine üye yetiştiriciler müracaatlarını birlikler üzerinden, herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler doğrudan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir" dedi.

Üreme parametresine uygun olarak doğan buzağılar için buzağı başına bin TL ve üreme parametresine uygun olmayan buzağılar için buzağı başına 750 lira destek ödemesi alınacağını kaydeden Güden, "Üreticilerin tüm hayvan varlıklarını ve hayvan hareketlerini mutlaka ilgili sistemlere kaydettirmelerinin menfaatleri icabı olduğunu, destek almamasının en önemli sebebinin de sistem kayıtlarının olmamasından ve üreme parametresine uyulmamasından kaynaklanmakta" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR