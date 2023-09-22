Diyarbakır Çermik'te Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri başladı

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Güden, 2023-2024 üretim sezonunun başlamasıyla Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) iş ve işlemlerine start verildiğini söyledi.

Çermik Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Güden, müracaatların kurumlarına şahsen yapılacağını gibi e devlet üzerinden de yapılabileceğini kaydetti. Güden, "Üreticilerimiz, hangi parsele ne ekeceklerine karar vermeden ve bu durumu netleştirmeden müracaatta bulunmasınlar; çünkü yapacakları yanlış beyan kendilerini her türlü desteklemelerden mahrum bırakabileceğinden, bu hususta dikkatli olmalarını ve ayrıca münavebe nöbeti kuralına da önem vermeleri gerekiyor. İlçemiz Kayagediği, Artuk, Bintaş ve Keklik mahallelerinde parselasyon çalışmaları yapıldığı için bu mahallelerdeki parsellerin numaralarının tümden değişmiştir. Bu mahalle çiftçileri ile bu mahallelerde arazileri olan çiftçilerin ÇKS işlemlerinin yeniden yapılması gerekmektedir" dedi.

Güden, ÇKS kayıtları için son günün 02 Ocak 2024 olduğunu da özellikle belirterek ve çiftçilerin işlemlerini son günlere bırakmamaları hususunda uyarıda bulundu. - DİYARBAKIR