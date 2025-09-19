Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü TEKNOFEST'te Yer Aldı

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçen Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü TEKNOFEST İstanbul'a aktif olarak katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Bakanlık çatısı altında kurulan genel müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakanlığı'nda çağın gereklerine uygun olarak Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğünün kurulduğunu belirten Aksoy, "Bakanlığımızın en genç genel müdürlüklerinden biri, ancak günümüzde bilim ve teknolojinin giderek artan önemini düşününce belki de en çok çalışması gereken, en çok katkı sunabilecek bir birim." ifadesini kullandı.

Aksoy, TEKNOFEST'te Dışişleri Bakanlığını temsil ettiklerini, TEKNOFEST'te yurt dışından gelen üst düzey heyetlerin koordinasyonunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte yaptıklarını, ayrıca içerik ve lojistik olarak destek verdiklerini söyledi.

Son dönemde teknolojinin büyük güçler arasında bir rekabet alanı haline geldiğine dikkati çeken Aksoy, şöyle devam etti:

"Yapay zeka, siber güvenlik, kuantum gibi alanlarda büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye'nin de teknolojide ileri bir ülke olduğunu biliyoruz. Bakanlık olarak teknoloji konusunda gelişmiş ülkelerle işbirliklerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca kendi içimizde de yapay zeka uygulamalarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle çok sayıda yabancı heyetle ikili görüşmeler yaptık. Aynı zamanda teknoparklarımızı ziyaret ettik ve genel müdürlükleriyle görüştük. Nasıl ülkemizi yurt dışında teknoloji ve bilim konusunda, daha iyi temsil edebiliriz? Bu konuda ne gibi işbirlikleri geliştirebiliriz? Bu konularda çok verimli faaliyetlerde bulunduk."

Aksoy, birimin çalışmalarından bahsederek, dünyada teknoloji ve bilimde analitik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Yeni bir hazırlık içinde olduklarını aktaran Aksoy, şunları söyledi:

"Türkiye'nin uluslararası teknoloji politikalarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Birkaç hafta önce Finlandiya bu konuda bir açıklama yaptı. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Çok geniş bir alan olduğu için işbirliğimizin kuvvetli olduğu ülkelerle görüşmeler yapıyoruz. Bunun yanı sıra Bakanlığımız personelinin bilim ve teknoloji alanında farkındalıklarını arttırmak amacıyla bilim ve teknoloji konferansları dizisine başladık. Bu çerçevede yapay zeka, siber güvenlik ve uzay alanında çok önemli isimleri davet ettik. Bu alanlarda hangi ülkelerde ne gibi gelişmeler yaşanıyor, hangi konularda işbirliği yapabiliriz? Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz."