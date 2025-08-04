'Dijital Usta' projesi Denizli'den başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Trendyol ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen ve lansmanı Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Dijital Usta Projesi'nin lansmanında konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli'nin öncü rolüne vurgu yaptı. Küresel pazarının büyüklüğüne, Türkiye'deki e-ihracat ve e-ticaret pazarının hızlı yükselişine dikkat çeken Kasapoğlu, e-ihracatın 2024'te 6,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Türkiye olarak bu pastadan daha büyük bir pay almak, üretim gücümüzü dijital kanallarla dünyaya taşımak zorundayız" dedi.

Gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracata katılım süreçlerine destek olması amacıyla hayata geçirilen "Dijital Usta" projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Trendyol ve Habitat Derneği iş birliğiyle başladı. Projenin lansmanı, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde; Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve bölgedeki birçok iş dünyası kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlere iş imkanı, KOBİ'lere dijital güç sağlanacak

İlk etapta Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu'da pilot olarak başlayacak proje kapsamında, toplamda 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor. Eğitimler, projeye özel tasarlanan çevrimiçi eğitim platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Temel e-ticaret programını başarıyla tamamlayanlar arasından seçilecek 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanları tarafından verilecek 36 saatlik sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitim programına katılmaya hak kazanacak. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayan gençler, e-ticaret uzmanlığı sertifikasına sahip olacak. Eğitimler sonucunda yapılacak değerlendirmeyle belirlenecek 100 genç, proje kapsamında pilot illerdeki KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkı sunacak.

Projenin çok paydaşlı yapısı, eğitim ve tüm diğer süreçlerin sahada etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak. TOBB, geniş yerel yapılanması ve KOBİ'lerle olan ilişkileriyle işletmelerin projeye katılımını desteklerken Habitat Derneği ise gençlerle olan çalışma ve saha operasyonu deneyimi sayesinde gençlerin dijital ve e-ticaret becerilerini geliştirirken istihdama katılım süreçlerini üstlenecek.

Kasapoğlu: "Gençlerimizi geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz"

Dünyanın dijitalleşme yolculuğunda 'Dijital Usta'lara ihtiyacın her geçen gün arttığına dikkat çeken DSO Başkanı Kasapoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Denizli Sanayi Odası olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne ışık tutacak, gençlerimizi geleceğin iş dünyasına hazırlayacak ve KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıracak 'Dijital Usta Projesi'nin lansmanına ev sahipliği yapmaktan, bu güçlü iş birliğinin bir parçası olmaktan ve beş pilot ilde uygulanacak projenin start verildiği ilk şehir olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Denizli gibi sanayisi güçlü, girişimciliği yüksek bir şehirde bu projenin ilk adımının atılıyor olması, bizler için hem gurur verici hem sorumluluklarımızı artıran bir gelişme. İçinde bulunduğumuz çağ, dijitalleşmenin ve e-ihracatın/e-ticaretin hızla yükselişine tanıklık ediyor. Küresel e-ticaret pazarı, 2024 yılında 6 trilyon doları aşarak rekor bir büyüklüğe ulaştı ve önümüzdeki yıllarda da çift haneli oranlarda büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Türkiye olarak bu pastadan daha büyük bir pay almak, üretim gücümüzü dijital kanallarla dünyaya taşımak zorundayız. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, pandemi sonrası dönemde dijitalleşmenin ivme kazanmasıyla birlikte; Türkiye'nin e-ticaret satış hacmi 2022 yılında yüzde 111 arttı. 2023 yılında ise bu oran yüzde 133'e çıkarak 1,9 trilyon TL'lik bir büyüklüğe ulaştı. 2024 yılında da bu yükseliş sürdü ve pazar yüzde 61,7'lik artışla 3 trilyon TL seviyesine taşındı. Yine Türkiye'de e-ihracat rakamları da hızla artıyor. 2023 yılında 5 milyar dolar olan e-ihracatımız, 2024 yılında yüzde 6,4 milyar dolara ulaştı"

Kasapoğlu, Denizli'nin e-ihracat yolculuğuna DSO katkısını vurguladı

DSO olarak Denizli ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Kasapoğlu, "Denizli özelinde bakacak olursak Trendyol, e-ticaret yapan yaklaşık 3 bine yakın iş ortağıyla, işletmelerimizi ve müşterileri buluşturan önemli bir platform. Şehrimizdeki işletmelerin neredeyse yarıya yakınının ürünlerini bu platform üzerinden yurt dışına ulaştırdığını öğrendik. Denizli, toplam ihracatta ise Türkiye genelinde 8. sırada; Trendyol ekosistemi içinde e-ihracat performansıyla Denizli'nin 6. sırada konumlandığını görüyoruz. Bizler de Denizli Sanayi Odası olarak, bu vizyonla kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz (DTİM) çatısı altında son bir yıldır yoğun bir şekilde yürüttüğümüz e-ihracat eğitimleri, birebir danışmanlık hizmetleri ve ihracat destek programlarımızla bu konumu güçlendirmeye katkı sunuyoruz. Merkezimiz ile bugüne kadar 200'ün üzerinde katılımcımıza e-ihracat ve ihracat istihbarat eğitimleri verdik. Sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimizle de firmalarımıza e-ihracat ve ihracat yolculuklarında rehberlik ederken, özellikle genç girişimcilerimizin ve kadınların bu alana aktif katılımını önceliklendirdik."

Kasapoğlu: Dijitalleşen dünyada 'Dijital Usta'lara ihtiyaç artıyor

"Türkiye olarak, genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz" diyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle 18-30 yaş arasındaki 20 milyonu aşkın gencimiz, dijital çağın getirdiği fırsatları yakalamaya en hazır kitle. Ancak bu potansiyeli harekete geçirmek için onlara doğru araçları, doğru eğitimi ve doğru istihdam imkanlarını oluşturmak gerekiyor. Rekabetin fiziki sınırları aşarak, küresel dijital pazarlara da yansıdığı bu yeni dünya düzeninde ayakta kalabilmenin yolu, dijital yetkinlikleri en üst seviyeye çıkarmaktan geçiyor. Nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç her geçen gün artarken, dijital alışverişe ve dijital satışa olan bu büyük ilgi, bugün konuştuğumuz 'Dijital Usta'lara olan ihtiyacı da ortaya çıkarmıştır. Startını güçlü bir sanayi şehri olan Denizli'mizden verdiğimiz "Dijital Usta Projesi"nin bu noktada önemli bir hamle olacağını düşünüyorum. Bu proje sayesinde dijitalleşmenin yükselen gücü, gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkaracak."

Şahin: "Dijital dönüşümde gençlerin ve KOBİ'lerin yanındayız"

Trendyol olarak, faaliyet gösterdikleri her alanda pozitif etki oluşturma misyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin de "Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmayı, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üretim gücümüzü ve genç insan kaynağımızı dijital teknolojilerle buluşturmanın, ülkemizin kalkınmasında kilit rol oynadığına inanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Dijital Usta projesiyle yalnızca bir eğitim programı değil; KOBİ'lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli oluşturuyoruz. Dijital Usta sınırsız potansiyelin ve imkanların yanı sıra rekabetin arttığı bir dünyada, Türkiye'de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacak bir proje. TOBB ve Habitat Derneği ile kurduğumuz güç birliği ile gençlerin potansiyelini hayata geçirecek, KOBİ'lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. Bu süreçte, gençlerin iş hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için ilk üç aylık maaşları Trendyol tarafından karşılanacak" diye konuştu.

Caldu: "KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine nitelikli insan kaynağıyla destek olacağız"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise proje hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Habitat Derneği olarak, Trendyol ve TOBB iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Dijital Usta Projesi ile gençlerin e-ticaret ve e-ihracat alanlarında yetkinlik kazanmalarına sahada destek sağlayacağız. Habitat Derneği olarak, Dijital Usta Projesi'ni, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik perspektifinden katkı sunan önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz".

Rakamlarla Dijital Usta:

5 pilot il (Denizli, Balıkesir, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu)

3 bin gence ücretsiz temel e-ticaret eğitimi

250 gence sertifikalı e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimi

100 kişiye tohum istihdam modeliyle üç aylık Trendyol desteği - DENİZLİ