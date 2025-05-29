DİCLE Elektrik Yatırımlarını DicleFest'te Tanıttı

DİCLE Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 6 ildeki yatırımlarının açılışını, bu yıl ilk kez Diyarbakır'da düzenlediği DicleFest'te bölge halkı ile yaptı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan 6 ilde hizmet ve teknoloji odaklı faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, bugüne kadar yaptığı yatırımların açılışını Diyarbakır'da ilkini düzenlediği özel bir etkinlikle duyurdu. Park 75'te düzenlenen DicleFest kapsamında gerçekleştirilen açılışa, Vali Murat Zorluoğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Dev bir planetaryum çadırının da yer aldığı festivalde; şirketin çalışmalarını anlatan etkinlik alanlarının yanı sıra genç ve yetişkinlerin eğlenirken öğrenebilecekleri özel deneyim alanları da yer alıyor. DicleFest, 28 Mayıs-1 Haziran arasında ziyarete açık olacak. Festival, Diyarbakır'ın ardından Batman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Siirt'te de düzenlenecek. 2013'ten bu yana bölgede yaptığı yatırımlarla dijital dönüşümden altyapı yenilemelerine, Ar-Ge çalışmalarından teknoloji odaklı çözümlere kadar birçok projeyi hayata geçiren Dicle Elektrik, hizmet bölgesine 60 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı. Önümüzdeki 5 yılda ise 60 milyar TL tutarında ek yatırım hedefleniyor.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NDA ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ'

Açılışta konuşan Vali Murat Zorluoğlu, çocuklara ve gençlere hitap eden inovatif yaklaşımı için Dicle Elektrik'e teşekkür ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bireylerden başlayarak kurumlara, yatırımcılara, devletlere kadar iş yapabilmenin en önemli unsuru enerjiye sahip olabilmektir. Bu bakımdan enerji tarihten bu yana uluslararası ve devletlerarası ilişkilerde çok önemli bir güç unsuru olarak yerini muhafaza ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu içerisinde ülkemizin enerjide kendine yetecek bir kapasiteye ulaşması gerekiyor. Bununla ilgili ciddi adımlar da atılıyor. Bir yandan bölgemizde petrol arama faaliyetleri büyük bir ivme kazandı. Öte taraftan devletimizin stratejik anlamda kıymet verdiği doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Karadeniz ve Akdeniz'de çok önemli mesafeler kat edildi. Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali de tamamlanma aşamasına geldi. Türkiye'nin üzerinde çalıştığı emek verdiği yenilebilir enerji kaynaklarında da yatırımlar artarak devam ediyor. Türkiye'nin bu enerji yatırımlarıyla hedefi, Türkiye Yüzyılı'nda enerji ithal eden değil kendi enerjisini üretebilen, kendine bu anlamda yeten bir ülke haline gelmesidir."

Elektriğin su kadar önemli bir enerji türü olduğunu söyleyen Vali Zorluoğlu, elektriğin boşa harcanmaması gerektiğini belirterek, Dicle Elektrik'in 500 milyar TL'nin üzerinde tasarruf sağladığını, bu anlamda da kayip kaçak konusunda önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

'TOPLAM YATIRIM TUTARI 120 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK'

Dicle Elektrik'in yatırım planlarını açıklayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da "Dağıtım bölgemiz olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 2013'ten bu yana akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Buradaki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. Söz konusu yatırımlarımızla birlikte 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri haline geldik. Bununla birlikte önümüzdeki beş yılda yeni yapacağımız 60 milyar TL'yi aşkın yatırımla bölgemize toplamda 120 milyar TL'yi aşkın bir katma değer sağlamış olacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN DİJİTAL ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİYİZ"

Yaptıkları yatırımlarla Türkiye'nin en dijital elektrik dağıtım şirketi olduklarını ifade eden Arvas, şunları söyledi:

"Dicle Elektrik olarak bir elektrik dağıtım şirketinin ötesinde, bir teknoloji şirketiyiz. Bugün Türkiye genelinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi'ne dahil yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölgemizde bulunuyor. EPDK tarafından gerçekleştirilen Dijital Olgunluk Modeli araştırmasında, Türkiye'nin en yüksek olgunluk derecesine sahip dağıtım şirketi olarak seçilmemiz de bu yenilikçi ve teknoloji odaklı yaklaşımımızın bir sonucu."