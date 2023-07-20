Denizli Tarımı İleriye Taşımak İçin Çalışmalar Yapılıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren tarım kurum ve kuruluşların sektör toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, Denizli tarımını ileriye götürmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileriyle sektör toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da katıldı. Denizli tarımıyla ilgili sorunların tartışıldığı, ve fikir alış verilişlerinin yapıldığı toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Bugün burada, yakın dönemde bakanlığımız tarafından çıkarılan sözleşmeli üretim, boş kalmayan araziler, planlı üretim ve diğer konuların hepsini baştan aşağı konuşmak istiyoruz. Biz Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak genel ve yerel bütçeden projeler geliştirerek Denizli tarımını ileri götürmek için çalışmalar yapıyoruz. Pamukkale ilçesi tarla bitkilerinden meyveciliğe kadar tarımsal üretimde çeşitliliği fazla, ayrıca hayvancılık konusunda da ciddi potansiyele sahip. Bu potansiyel doğrultusunda elimizden gelenin fazlasını yapma azmiyle, Bakanlığımızın destekleri ve sahadaki personellerimizin çalışmalarıyla her zaman üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise yaptığı konuşmada Pamukkale İlçesinin tarımsal ve hayvansal üretimdeki öneminden bahsederken, üretici ve yetiştiricilerimizin karşılaştığı sorunların tespitinde ve karşılaşılan tüm sıkıntılarda Pamukkale Belediyesi olarak destek, hibe ve çözümlerle tüm üreticilerin yanında olduklarını ifade etti.

"Pamukkale Tarımını daha ileriye taşımak istiyoruz"

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut konuşmasında "Yakın zamanda Kekik ile ilgili çok başarılı ve anlamlı bir Kekik Çalıştayı yapıldı. Buradaki sorunlar Ankara'ya bakanlık düzeyinde taşınmış oldu. Pamukkale bir sanayi ve turizm şehri olsa da ciddi bir tarımsal ve hayvansal üretime sahip bir ilçemiz. Pandemi bize öğretti ki tarım ve hayvancılık özelinde gıda sadece ticari olarak bakılacak bir konu değil, stratejik ve güveni önemli olan bir sektör. Pamukkale İlçemizde gerek bizim saha ziyaretlerimiz sırasında tespit ettiğimiz veya siz üreticilerimizin bize ilettiği taleplerin merkezi idare veya muhattabına göre yerel yönetimlere iletilmesi konusunda öncü oluyoruz. Sürdürülebilirliği sağlamak adına ve köylümüzü üreticimizi küstürmeden, üretimin devam etmesi adına çözümler bulmak zorundayız. Tüm paydaşlar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek Pamukkale Tarımını daha ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

Katılımcıların soru, cevap ve önerileriyle devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - DENİZLİ