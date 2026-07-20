DENİB Başkanı Uğurlu: 'Sanayicinin karını finansman giderine ayırması risk oluşturuyor'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, Denizli'de üretimi ve yatırımı bulunan 9 firma Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösterdi. Listeye giren firmaların 6'sı tekstil, 3'ü ise elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteriyor.

İSO tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin İkinci En Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2025 sonuçlarına göre Denizli'den 9 firma listede yer aldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Denizli'de üretimi ve yatırımı bulunan 9 firmamızın yer alması, şehrimizin güçlü sanayi altyapısının ve üretim kapasitesinin önemli bir yansıması olarak öne çıkıyor. Listeye giren firmalarımızın 6'sının tekstil, 3'ünün ise elektrik-elektronik sektöründe faaliyet göstermesi, Denizli'nin sahip olduğu sektörel çeşitliliği ve üretim gücünü ortaya koyuyor. Özellikle tekstil sektöründeki firmalarımız, Denizli'nin uzun yıllara dayanan üretim ve ihracat tecrübesini başarıyla sürdürürken, elektrik-elektronik sektöründeki firmalarımız da şehrimizin teknoloji odaklı üretim kapasitesinin geliştiğini gösteriyor. Küresel ticarette rekabetin giderek arttığı, maliyet baskılarının ve belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde firmalarımızın üretim, yatırım, istihdam ve ihracat faaliyetlerini sürdürerek Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer almasını son derece kıymetli buluyorum. İSO İkinci 500 araştırmasının sonuçları, sanayicimizin karşı karşıya kaldığı finansman yükünü de açıkça ortaya koyuyor. 2025 yılında İSO İkinci 500'de finansman giderleri yüzde 45,2 artışla 138 milyar TL'ye yükselirken, faaliyet karı yüzde 35,4 artışla 160 milyar TL seviyesine yaklaştı. Böylece finansman giderlerinin faaliyet karına oranı yüzde 86,7'ye yükseldi. Bu oran, 2015-2024 dönemindeki yüzde 47,3'lük ortalamanın oldukça üzerinde bulunuyor" dedi.

"Sanayicinin karını finansman giderine ayırması risk oluşturuyor"

Sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Başkan Uğurlu, "Karlardaki güçlü nominal artışlara rağmen, vergi öncesi dönem karı/zararı bakımından zarar eden kuruluş sayısının 2024'teki 159'dan 2025'te 155'e gerilemesine rağmen yüksek seviyesini koruması da mevcut tablonun önemli bir göstergesi. Sanayicilerimizin ana faaliyetlerinden elde ettikleri karın çok büyük bir bölümünü finansman giderlerine ayırmak zorunda kalmaları, üretim ve yatırım kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir risk oluşturuyor. İSO İkinci 500 araştırması, sanayicilerimizin yalnızca finansman yüküyle değil, aynı zamanda karlılık açısından da zorlu bir dönemden geçtiğini ortaya koyuyor. 2025 yılında faaliyet karı nominal olarak yüzde 35,4 artışla yaklaşık 160 milyar TL'ye yükselmiş olsa da faaliyet karlılığı yüzde 7,7 ile son 10 yıl ortalaması olan yüzde 10,9'un oldukça altında kaldı. Benzer şekilde vergi öncesi dönem karlılığı da yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşerek uzun yıllar ortalaması olan yüzde 6,6'nın oldukça gerisinde kaldı. Güçlü nominal artışlara rağmen karlılık oranlarının tarihi ortalamaların altında seyretmesi, sanayicilerimizin yüksek maliyetler ve finansman baskısı altında üretimlerini sürdürmeye çalıştığını açıkça gösteriyor. Net kambiyo zararının geçen yıla göre yaklaşık dört kat artarak 26 milyar TL'ye yükselmesi ve zarar eden firma sayısının 155 gibi yüksek bir seviyede kalmaya devam etmesi de sanayimizin karşı karşıya olduğu riskleri ortaya koyuyor" diye konuştu.

"İstihdama ve ihracata devam eden sanayicilerimizin performansını son derece değerli buluyorum"

Tüm zorluklara rağmen sanayicilerin verdiği mücadeleyi değerli bulduğunu ifade eden Başkan Uğurlu, "Buna rağmen üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve ihracat gerçekleştirmeye devam eden sanayicilerimizin ortaya koyduğu performansı son derece değerli buluyorum. Önümüzdeki dönemde sanayici ve ihracatçılarımızın düşük maliyetli ve uygun faizli finansman imkanlarıyla buluşturulduğu günlere yeniden dönmeyi temenni ediyoruz. Firmalarımızın elde ettiği kaynakları finansman giderlerine değil, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata yönlendirebildiği bir finansman ortamının yeniden tesis edilmesiyle ülkemizin sanayi gücünü ve rekabetçiliğini daha da ileriye taşıyacağına inanıyor, listeye adını yazdıran tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı