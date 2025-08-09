DEİK'in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 38. Olağan Mali Genel Kurulu, 40. Yıl Gala Yemeği ve 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DEİK Başkanı Nail Olpak ile Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Swissôtel The Bosphorus'ta gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye'nin önde gelen sanayici, iş insanı ve ihracatçı firmalarının yöneticilerinden oluşan yaklaşık 500 DEİK üyesi katildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ve "Ustalara Saygı" ödül töreninin yapıldığı salonun, branda ile ikiye bölünmesi dikkat çekti. Bir bölüm "protokol kartı" taşıyan davetlilere ayrılırken, diğer bölümdeki konukların bu alana geçişine izin verilmedi.

"BU SALONDA RASTGELE KİŞİLER YOK"

İş adamları bu uygulamanın hem kendilerini hem de temsil ettikleri kurumları küçük düşürdüğünü dile getirdi. DEİK'e 20 yılı aşkın süredir üye olan ve geçmişte iş konseyi başkanlığı yapmış bazı isimler tepkilerini şu sözlerle aktardı:

"Bu oturma düzeni, kurumumuzun ve şahsımızın itibarini zedeledi. Salonu setle ayırmak ne demek? Burada bulunanlar Ali - Veli değil Türkiye'nin üretimine, ihracat ve istihdamına katkı sağlayan, Cumhurbaşkanımızın ekonomi politikalarına destek veren, talimatlarına harfiyen uyan, her kriz ve afet döneminde elini taşın altına koyan seçkin ve emektar insanlardır. Bu salonda kim olduğu bilinmeyen rastgele kişiler yok. Bu yapılan saygısızlıktır. Büyük bir ayıptır.

"BAKANLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İMKANI BULAMIYORUZ"

Katılımcılar, DEİK yönetimini "40 yıl öncesinden kalma, katı ve hiyerarşik protokol anlayışını sürdürmekle" eleştirdi. Bazı iş insanları, "Az sayıda davetlinin olduğu programlarda bile bakanlarla yüz yüze görüşme imkânı bulamıyoruz. Yemekli organizasyonlarda bakanlar, davetlilerden ayrı salonlarda ağırlanıyor. Konuşmalar biter bitmez VIP odalara geçiyor, sadece sınırlı sayıda kişiyle görüşüyorlar. Oysa pek çok ülkede bakanlar, iş insanlarının arasında dolaşır, sohbet eder, sorunları dinler ve not alır. Bizde ise bakanlar konuşmasını bitirir bitirmez hızlıca VIP odalara geçilir. Bakanı kimden kaçırıyorlar? İş adamı, sanayici, ihracatçıdan mı?" şeklinde dert yandı.

İş dünyası temsilcileri, DEİK'in misyonunun başarıya ulaşmasının; fırsat eşitliğinin sağlandığı, tüm katılımcıların devlet ricaliyle doğrudan ve rahat bir şekilde temas kurabildiği organizasyonlarla hayata geçirilebileceğini vurguladı. Böyle etkinliklerin yalnızca belirli bir grubun değil, tüm paydaşların sesini duyurabildiği ve katkı sunabildiği nitelikte olması gerektiğinin altı çizildi.