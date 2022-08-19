Daikin 4 ayda avro bazında yüzde 33 büyüdü

11 yılda 27 kat büyüyen Daikin Türkiye, 2022 yılına da iddialı başlarken dört ayda avro bazında yüzde 33 büyüdü.

Daikin Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Önder, Daikin'in finansal sonuçlarını ve yeni yatırım planlarını düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

Salgın öncesinde Sakarya Hendek fabrikasında başlattığı yatırım hamleleriyle dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Daikin Türkiye, nisan-temmuz arasında bir rekor büyümeye daha imza attı.

Söz konusu dönemde cirosunu avro bazında yüzde 33 büyüten şirket, ihracatını da artırarak ülke ekonomisine katkı sağladı. 2021 yılını 451 milyon avro (5.5 milyar TL) ciroyla kapatan Daikin Türkiye, bu yıl 561 milyon avro (9 milyar TL) ciro hedefliyor.

2021 yılında 261 milyon avroluk ihracat yapan Daikin Türkiye, bu yıl sonunda ihracatını avro bazında yüzde 25 artırarak, 322 milyon avroya taşımayı planlıyor.

Avrupa'nın en büyük üreticisi haline gelen Daikin Türkiye, üretiminin yüzde 75'ini yerlileştirmeyi başardı. 2025 yılına kadar Sakarya'daki fabrikasına 80 milyon avroluk yatırım planlayan şirket, 2,5 yılda cirosunu 800 milyon avroya, ihracatını ise 500 milyon avroya çıkarmayı hedefliyor.

"Satışların yüzde 75'i Sakarya'dan"

Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, 2022 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Toplam satışlarımızın yüzde 75'ini Sakarya Hendek fabrikasından sağladık. Avrupa, Türk üretimi ürün istiyor. Bu yıl ihracatımızı yüzde 25 artırarak 322 milyon avroya çıkaracağız.

Hendek fabrikamızda 2025'e kadar 80 milyon avroluk yatırım yapacağız. Japon mali yılı başlangıcı olan nisan ayından temmuz sonuna kadar çok güçlü bir büyüme kaydettik. 4 aylık dönemde ciroda avro bazına yüzde 33'lük bir büyüme elde ettik. Bu oranla Avrupa'nın da dikkatlerini üzerimize çektik." dedi.

Büyümede yeni yatırımlarının büyük katkısı olduğunu anlatan Önder, "Sakarya Hendek fabrikamızda ürün gamımız çok gelişti. Özellikle geçen yıl devreye aldığımız VRV yatırımımız büyümemize çok ciddi bir katkı sağladı. Japonya, Belçika ve Çekoslovakya'dan ürün ithal edip satıyorduk. Ancak pandemi öncesinde lokalleşme kararı aldık ve Sakarya Hendek fabrikamızda ciddi bir yatırım hamlesi gerçekleştirdik.

Pandemi dönemi de yatırımlarımızı devreye alabilmemiz için bir fırsat oldu. Bu yatırımlarımızda hem ciddi bir büyüme yakaladık hem de toplam satışlarımızdaki ürünlerin yüzde 75'ini bu fabrikamızdan sağladık." ifadelerini kullandı.

"322 milyon avroluk ihracat"

Önder, 2021 yılında 451 milyon avro (5.5 milyar TL) ciro elde ettiklerini belirterek, bu yıl 561 milyon avro (9 milyar TL) ciro hedeflediklerini kaydetti.

"Bugüne kadar elde ettiğimiz büyüme oranları bu hedefleri yakalayacağımızın işaretçisi" diyen Önder, "İhracatta da istikrarlı büyümemiz devam ediyor. 2021 yılında 261 milyon avroluk ihracat yaptık. Daikin Türkiye olarak Ortadoğu ve Türkiye'ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan, KKTC gibi ülkeler olmak üzere 44 ülkeye kombiden radyatöre uzanan geniş kapsamlı ihracat gerçekleştiriyoruz." yorumunda bulundu.

"Her üç klimadan biri Daikin"

Isıtma-soğutma sektöründe pazar lideri olduklarını vurgulayan Önder, özellikle VRV sistemleri ürünlerinde satılan her üç klimadan birinin Daikin ürünü olduğunu kaydetti. Kombide ise pazar paylarının yüzde 11 olduğunu aktaran Önder, "Hedefimiz bu oranı yüzde 20'ye çıkarmak" dedi.

Daikin VRV sistemleri ile konut tipi split klimaların satışlarda ağırlığını koruduğunu belirten Önder, "25 Mayıs'ta VRV dış ünite üretim tesisimizi açtık. Buradaki üretimimizin yüzde 70'ini ihraç edeceğiz. İhracatımızın 100 milyon avroluk kısmını bu üründen sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

"80 milyon avro yatırım"

Split klima ve kombi üretim tesislerinde de kapasite artırımı için yatırım yapacaklarını anlatan Önder, "Türkiye'de iklimlendirme sistemlerinin lojistik üssü olma hedefimiz var. Üretim tesisimizde 2011 yılından bu yana yaklaşık 94 milyon avro yatırım yaptık. Şu an 1.800 çalışanımız var. 2025'te hedefimiz bu sayıyı 2.700'e çıkarmak." diye konuştu.

Önder, Sakarya Hendek'te bulunan fabrikanın en son teknolojilerle donatıldığını bildirerek, "Bizim fabrikamız teknoloji açısından Japonya ile eş değer. Öyle ki Japonya'daki üretim tesislerinden çıkan ürünlerden bazen daha iyi olabiliyoruz. Çünkü, üretim tesislerimiz en son teknolojiler kullanılarak kuruldu. 'Türkiye'den teknolojik ürün ithal edilir mi?' diyen Avrupa bile şu anda Daikin' in Türkiye'de ürettiği ürünleri almak istiyor." dedi.

Daikin'in Avrupa'da 12 üretim tesisi bulunduğunu anlatan Önder, Türkiye'nin yapılan yatırımlar ve kapasite artışlarıyla önemli bir üretim ve lojistik üssü olduğunu dile getirdi.

"İlaç için taşınabilir soğutucu geliyor"

Daikin Türkiye'nin AR-GE çalışmalarını özellikle ısıtmada aralıksız sürdürdüğünü anlatan Hasan Önder, "Daikin Türkiye, dünyanın en küçük klimasını üreten şirket, bu kombi tamamen Türk mühendislerin çalışmaları ile şu anda tüm Avrupa ve Türkiye' de satışı yapılan birin üründür. Isıtmada yeni geliştirmeler yapmaya da devam ediyoruz.

Dünyadaki trendlere bakacak olursak ilaç pazarı her geçen gün büyüyor. Yeni nesil teknolojilerle canlı ilaç sektörü de gelişiyor. Ancak bu ilacın soğuk ortamda taşınması gerekiyor. Bu kapsamda, bu ilaçların koyulacağı küçük soğutucular için AR-GE çalışmaları yapılıyor. Gelecekte bu ürünün çantada taşınabilir ebatlarda olmasını bekliyoruz." dedi.

"Turkcell mağazaları Daikin satacak"

Daikin, Turkcell ile güçlerini birleştirerek iklimlendirme sektöründe bir ilke daha imza attı. Proje kapsamında Daikin split klima ve hava temizleme cihazı ürünlerine sahip olmak isteyen Turkcell müşterileri, 1.200 Turkcell mağazasını ziyaret ederek bu ürünlere 36 aya varan vade ile sahip olabiliyor. Bu proje ile çevrimdışı satış ağını genişleten Daikin, Turkcell müşterilerine özel kampanya ve fırsatlar sunarak bu kanalda eksiksiz bir müşteri deneyimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu iş birliği ile dağıtım ağlarını geliştireceklerini anlatan Önder, "Yeni dünya düzeninde herkes ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri ortak platformlar aracılığıyla güvendiği markalardan satın almak ve aynı zamanda bu ürünlere hızlı ulaşabilmek istiyor.

Daikin ve Turkcell markalarının deneyimleri ve güvenilirlikleri, tüketiciye bu anlamda birçok artı sunuyor. Projemiz bazı ürün grupları ile sınırlı kalmayacak. Ortak birçok yeni projeyi birlikte geliştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.