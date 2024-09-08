Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İhracatımız Artmaya Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyadaki talep koşulları uygun olmadığı halde, bizim temel ihraç pazarımız olan Avrupa'da ciddi anlamda bir durgunluk olduğu halde ihracatçılarımız müthiş bir iş başarıyorlar. İhracatımız artmaya devam ediyor. Bu yılın sonunda 264 milyar dolar ihracat bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Bilecik İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Orta Vadeli Programı (OVP) geçen günlerde açıkladıklarını anımsattı.

Bir yıl önceki Orta Vadeli Programı güncellediklerini belirten Yılmaz, ana çerçeveyi koruduklarını söyledi.

Planlamanın önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Bazen bir yanlış algı var. Plan yaptığınızda böyle nokta atışı her şey gerçekleşmeli gibi bir beklenti oluşuyor. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 nokta atışı gerçekleştirme çok nadir olur. Önemli olan planın size yol göstermesidir. Nereye gideceğinizi, doğrultuyu ortaya koymasıdır." diye konuştu.

OVP'nin ciddi anlamda çalıştığını, sonuç ürettiğini ve Türkiye'yi arzu ettikleri doğrultulara doğru taşıdığını düşündüklerini anlatan Yılmaz, "Biz sizinle birlikte bu planı başarılı bir şekilde uygulayacağız. Planlar siyasi ve toplumsal sahiplenme olmazsa raflarda kalmaya mahkumdur. Dünyanın en iyi planını yapın siyasi sahiplenme yoksa, toplumsal sahiplenme yoksa o planlar etkili bir şekilde uygulanamaz. Orta Vadeli Programımızın en büyük şansı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu güçlü iradedir. Başından itibaren ve güncellenmiş haliyle de Orta Vadeli Programa desteğinin, güveninin tam olduğunu ortaya koyması planımız açısından en kıymetli destektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, herkesin katkı vermesiyle başarının geleceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kamusuyla, özel sektörüyle, çalışanıyla, bütün kesimler, esnafıyla biz Türkiye olarak karşı karşıya kaldığımız sorunları hep birlikte aşacağız. Bundan da hiçbir şüphemiz yok. Bu süreçte de özel sektörün taleplerine çok hassasiyetle yaklaştığımızı, bu talepleri olabildiğince güncellenmiş programımıza yansıttığımızı, uygulamada da aynı zihniyet içinde hareket edeceğimizi ifade etmek isterim. Tabii ki programımızın ana çerçevesini bozmadan, o ana felsefesini saptırmadan, zayıflatmadan reel sektörümüzle birlikte inşallah bu süreçleri başaracağız."

Orta Vadeli Program'da temel amaçlardan birinin enflasyonu düşürmek olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Enflasyon, ekonomik açıdan da sosyal açıdan da bir sıkıntı. Ekonomik açıdan sorun, çünkü öngörülebilirliği azaltıp yatırım ortamında belirsizlik oluşturuyor. Ekonominin düşmanı belirsizliktir, öngörememektir geleceği. Dolayısıyla biz yapılan genel ve yerel seçimlerle siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırdık. Orta Vadeli Programımızla da politika belirsizliklerini ortadan kaldırdık. Dolayısıyla daha öngörülebilir bir çerçeveyi toplumumuzun önüne koymuş olduk. Bu belirsizlikleri azaltmak, kaldırmak çok önemli. Bunun için de enflasyonu aşağı çekmemiz lazım. Kısa vadede bu büyümeyle, istihdamla bazen çok da uyumlu görünmüyor olabilir. Kısa dönemli bu ilişkiyi kurgulamak çok kolay olmayabilir, bunu kabul ediyorum ama orta vade, uzun vade içinde bakarsanız aslında enflasyonla mücadele ve büyüme birbiriyle tamamen örtüşür. Çünkü istikrarlı bir büyümeden yanayız. Sürdürülebilir bir büyümeden yanayız. Enflasyonu düşüreceğiz ki herkes önünü görsün. Daha sürdürülebilir, daha istikrarlı bir büyümeyi yakalayalım. Bu da bize daha fazla istihdam olarak geri dönsün. Bunun arayışı içindeyiz."

"60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir"

Yılmaz, sosyal açıdan da enflasyonu çok önemli gördüklerini vurgulayarak, "En adaletsiz vergi enflasyondur. Çünkü dar gelirliler üzerinde, sabit gelirliler üzerinde daha fazla baskı oluşturur. Dolayısıyla enflasyonu düşürdüğünüz bir ortamda aslında sosyal refaha da katkıda bulunmuş olursunuz. Bu açıdan da çok önemli. Diğer türlü şu anda yaptığınız bir artış 3 gün sonra enflasyon tarafından eritiliyor. Doğru düzgün bir satın alma gücüne, kalıcı bir cefa artışına dönüşmüyor. Dolayısıyla ekonomik açıdan da sosyal açıdan da programımızın temel önceliği enflasyonu düşürmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe açığını kontrol altında tuttuklarını belirten Yılmaz, "Bütçe disiplini olmadan enflasyonu da düşüremezsiniz, kamuya da doğru düzgün bir çekidüzen veremezsiniz. 'Son 20 yılda AK Parti iktidarlarının en büyük başarılarından biri nedir?' diye sorarsanız 'bütçe disiplini' derim." diye konuştu.

Yılmaz, depremin geçici etkilerine rağmen bütçe açığını kontrol ettiklerini anlatarak, "İnşallah 2024'te yüzde 5'in altında 2025'te ise tekrar yüzde 3'ler seviyesine dönmeyi öngörüyoruz. Biraz daha uzun vadede de 2,5'lar seviyesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Cari açığın ihracatla azaldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünyadaki talep koşulları uygun olmadığı halde, bizim temel ihraç pazarımız olan Avrupa'da ciddi anlamda bir durgunluk olduğu halde ihracatçılarımız müthiş bir iş başarıyorlar. İhracatımız artmaya devam ediyor. Bu yılın sonunda 264 milyar dolar ihracat bekliyoruz. İthalatımız ise gerilemeye devam ediyor. Bu da ticaret açığımızı düşürüyor. Bir taraftan da turizmimiz de iyi gidiyor. Bu sene 60 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz, yıl sonunda. Bu rakamımızı değiştirmedik. Geçen yıl da böyle tahmin etmiştik. Geldiğimiz noktada da yine aynı tahmini yapıyoruz. 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir. Bir taraftan da turizm hizmet gelirleriyle cari açığı düşürüyoruz."

Yılmaz, cari açığın düşmesinin dövize ihtiyacı azalttığını belirterek, "Dövize erişimin kolaylaştığı, dış döviz maliyetlerinin düştüğü, dövize ihtiyacın azaldığı bir döneme girmiş olduk. Dolayısıyla bütçe açığımız düştü, cari açığımız düştü, risklerimiz düştü. Aynı süreçte Merkez Bankamızın rezervlerini geliştirdik. Brüt rezervleri 98,5 milyar dolardan 150 milyar dolarlar seviyesine çıkardık. KKM dediğimiz Kur Korumalı Mevduat geçen yıl 140 milyar dolarlara kadar çıkmıştı. Bugün geldiğimiz noktada 50 milyar doların altına gelmiş. Bunu yaparken de finansal piyasaları sarsmadan, herhangi bir çalkantı oluşturmadan dövizde ani hareketlilikler oluşturmadan başardık." ifadesini kullandı.

"Bu dönemi mutlaka değerlendirmemiz lazım"

Risk priminin gerilediğini de vurgulayan Yılmaz, "Yine bu süreçte kredi derecelendirme kuruluşları bu risklerimizin düştüğünü, finansal göstergelerimizin iyileştiğini gördükleri için kredi notlarımızı artırmaya başladılar. Bir kısmı 2-3 kademe artırdı, diğerleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün yine bir kredi derecelendirme kuruluşu bizim Orta Vadeli Programı açıkladığımız tarihten sonraki yeni bir açıklama oldu biliyorsunuz. Kredi notumuzda bir derece daha bir artış sağlandı. Çok daha iyi yerlerde göreceğiz inşallah, mevcut durumunu da tabii ki yeterli bulmuyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, istihdam oranlarının da artışına dikkati çekerek, kararlı şekilde yola devam ettiklerinin altını çizdi.

Yeni bir yapısal reform gündemi de oluşturduklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin seçimsiz döneminde bu reformları gerçekleştirerek Türkiye'yi çok daha yüksek bir lige taşımaya kararlıyız. Seçimlerin olduğu dönemlerde ister istemez kısa vadeli öncelikler ön plana çıkıyor. Bütün partiler için söylüyorum. Gündem ister istemez daha kısa vadeye yoğunlaşıyor. Böyle olunca da yapısal reform yapma gücünüz, iradeniz zayıflığı. Seçimlerin olmadığı dönemlerde ise daha tabii uzun vadeye bakma, daha orta uzun vadeli önceliklere odaklanma imkanınız oluyor. Böylece ülkenizi geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlama imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Uzun yıllardır Türkiye böyle bir fırsata sahip değildi. İlk defa önümüzde oldukça önemli bir seçimsiz dönem var. Bu dönemi mutlaka değerlendirmemiz lazım. Altın kıymetinde yıllar bu yıllar."

Yılmaz, Türkiye'nin insan kaynağına daha fazla yatırım yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün'ün de konuşma yaptığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı öncesinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ü ziyaret etti.