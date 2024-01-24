Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. İmza töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, basın toplantısı düzenledi.

"İRAN İLE 10 YENİ ANLAŞMAYA İMZA ATTIK"

"Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum." diyen Erdoğan, "İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında ilerleme kaydettik. Bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına da değinen Erdoğan, "Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık. İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırılarının son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ise şunları kaydetti: "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MUTABIKIZ"

İsrail meselesine de değinen Reisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız." dedi.

TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA 10 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.





Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında 10 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar: