'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücreti için süreç devam ederken, dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı geride kalırken, üçüncü toplantının tarihi henüz netleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e yaptığı ziyaretler Ankara'da yoğun bir kulis trafiğine sahne oldu.

"RAKAM ŞEKİLLENDİ" İDDİASI

Komisyon toplantılarına TÜRK-İŞ'in katılmaması tartışma yaratırken, gözler hükümetin ve işveren tarafının üzerinde yoğunlaştı. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, asgari ücret rakamının büyük ölçüde şekillendiğini söyledi. TGRT Haber'e konuşan Karakaş, hükümet ve işveren tarafının maliyet hesaplarını tamamladığını belirterek, uzlaşmaya doğru gidildiğini ifade etti. Karakaş, kabine düzeyinde öngörülen bir rakam bulunduğunu ve sürecin bu çerçevede ilerlediğini dile getirdi.

BEKLENTİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece dahil olmasının ardından zam oranlarına ilişkin beklentilerin yukarı yönlü revize edildiğini kaydeden Karakaş, işçi ve işveren taleplerinin tam anlamıyla örtüşmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Karakaş, yaptığı hesaplamalara göre asgari ücretin açlık sınırına yaklaşabilmesi için en az yüzde 45 oranında bir artış gerektiğini, ancak mevcut ekonomik koşullarda bu oranın mümkün görünmediğini söyledi. Bu nedenle 2026'da belirlenecek asgari ücretin açlık sınırının altında kalacağını ifade etti.

Devletin işverenlere sağladığı asgari ücret desteğinin de bütçe üzerindeki etkisine dikkat çeken Karakaş, bu desteklerin artırılmasının İşsizlik Sigortası Fonu dengelerini zorlayabileceğini belirtti.

ERDOĞAN BU KONUDA HASSAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret konusunda hassasiyet gösterdiğini belirten Karakaş, yüzde 20'lik zam ihtimalinin artık gündemden çıktığını söyledi. Karakaş'a göre, 2026 için asgari ücret artışının yüzde 25'in altına düşmesi beklenmiyor, üst sınır ise yüzde 32'ye kadar çıkabilir. Bu oranlara göre asgari ücretin 29 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini ifade eden Karakaş, 30 bin TL'nin aşılabilmesi için ise en az yüzde 36 civarında bir zam gerektiğini vurguladı.

İŞVERENLERE "ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN" ÇAĞRISI

Geçtiğimiz günlerde ATO Congresium'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

OLASI ZAM SENARYOLARI

Yüzde 20 zam: 26.524 TL

Yüzde 25 zam: 27.630 TL

Yüzde 30 zam: 28.735 TL

Yüzde 35 zam: 29.840 TL

Yüzde 40 zam: 30.945 TL

Asgari ücretin kesin rakamı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıların ardından netleşecek.