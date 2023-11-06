Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da Başladı

Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Shanghai'da başladı. Fuar, iş başarılarını teşvik eden verimli bir alan haline geldiği için önemli bir etkinlik olarak kabul ediliyor. Fuar, 154 ülkeden katılımcıları ağırlıyor.

1. Shanghai Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nden çeşitli görüntüler

3. Shanghai kentinden çeşitli görüntüler

4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Organon standından çeşitli görüntüler

6. Shanghai Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nden çeşitli görüntüler

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Pazar günü Çin'in Shanghai kentinde başladı.

CIIE'nin uzun süreli pek çok dostuna göre ithalat fuarı, iş başarılarını teşvik eden verimli bir alan haline geldi.

"Bu benim CIIE'ye altıncı katılışım. Danone ve benim için CIIE'ye güçlü bir bağlılık göstermek her zaman çok önemli, çünkü bu fuar Çin'in dünyaya açılımının ve açıklığı ve reformları teşvik etmesinin en iyi göstergelerinden biri.

Muhtemelen bundan da önemli olan şey ise, uzun vadeden baktığımızda Çin ekonomisinin tüketim artışını desteklemeye devam edecek olması. Bana göre bir sonraki Çin diye bir şey yok. Bir sonraki Çin, Çin'dir.

Çin ekonomisi son derece dirençli. Mümkün olan en fazla sayıda insana beslenme yoluyla sağlık götürdüğümüzü gösterebileceğimiz daha iyi bir pazar yok.

Dolayısıyla, Çin ekonomisinin uzun vadede doğru yönde aşama kaydedeceğine ve işletme olarak bizim için daha fazla fırsat yaratacağına inanıyorum."

"Bu fuar, bizim için temelde diyalog kurabildiğimiz ve bu diyaloğu CIIE'nin dışına ve bir sonraki seviyeye taşıyabildiğimiz harika bir platform.

Çin pazarı çok uzun süredir birçok şirket ve farklı sektör için çok cazip hale geldi. İnsanların görebileceği en bariz şey belki de pazarın büyüklüğü, elbette bu bir faktör. Ancak bence altyapı düzeyinde başka faktörler de var. Örneğin ekonominin açıklığı, ayrıca hükümet yetkilileriyle ve kurumlarla etkileşim kurabilmek. Çin'deki düzenlemeler, şirketlere bu pazarda güvenle faaliyet gösterebilmeleri için konfor sağlıyor. Bence bu büyük faktörler, Çin pazarını bazı şirketler için iş alanlarındaki en büyük pazar, bazıları içinse ikinci en büyük pazar haline getiriyor."

6. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, aralarında en az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin de bulunduğu 154 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılımcıları ağırlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.(XHTV)