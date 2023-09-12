Çin, nehir ve göllerin durumunda iyileşme kaydetti

Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, Çin'in son yıllarda nehir ve göllerinin durumunda köklü bir iyileşme kaydettiğini açıkladı. Ülkede su kaynaklarını yönetmek amacıyla alınan önlemler arasında su koruma projelerinin ortaklaşa yürütülmesi ve su yönlendirme projelerine başvurulması bulunuyor.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying Pazartesi günü Beijing'de 18. Dünya Su Kongresi'nin açılış töreninde, Çin'in son yıllarda nehir ve göllerinin durumunda köklü bir iyileşme kaydettiğini söyledi.

Su Kaynakları Bakanlığı'na göre Çin'de 50 kilometrekareden büyük nehir havzasına sahip 45.203 nehir ile 1 kilometrekareden büyük daimi su yüzeyi alanına sahip 2.865 göl bulunuyor.

Bakanlığa göre Çin, entegre koruma ve sistematik yönetim uygulamasıyla nehir ve göllerin koşullarını iyileştirdi. Beijing'den geçen Yongding Nehri'nin uzun yıllar boyunca kuraklığa teslim olan bazı nehir kollarının tam akışa geri döndürülmesi iyileştirmenin iyi bir örneğidir.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre ülkedeki su kaynaklarını yönetmek amacıyla birtakım önlemler alındı. Sel ve kuraklıkla başa çıkmak için su koruma projelerinin ortaklaşa yürütülmesi ve ülkenin farklı bölgelerinde su arzını dengelemek için su yönlendirme projelerine başvurulması söz konusu önlemler arasında yer alıyor.