Çin'in yerli yolcu uçağı ARJ21, 10 milyonuncu yolcusunu taşıdı

Çin'de geliştirilen ARJ21 model yolcu uçağı, 10 milyonuncu yolcusunu taşıyarak büyük bir adım attı. Uçak, COMAC tarafından geliştirildi ve 117 uçak teslim edildi.

SHANGHAİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'de yerli olarak geliştirilen ARJ21 model yolcu uçağı, Cuma günü 10 milyonuncu yolcusunu taşıyarak ticari yolculuğunda büyük bir adım daha kaydetti.

ARJ21'in geliştiricisi Çin Ticari Uçak Ltd. Şirketi (COMAC), yolcunun Çin Güney Havayolları'nın Guangzhou'dan Jieyang'a giden uçağında seyahat ettiğini belirtti.

COMAC, yolcu uçağının Haziran 2016'da ticari hizmete girmesinden bu yana 117 uçağın teslim edildiğini ve yurtiçi ve yurtdışındaki 400'den fazla uçuş rotasında faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Ayrıca geçtiğimiz ay ARJ21 yolcu uçaklarından dönüştürülen ilk iki hava kargo uçağı teslim edilerek yolcu uçağının dönüşüm programında önemli bir başarıya imza atıldı.