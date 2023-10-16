Çin Gemi İnşa Sektörü Dünya Lideri Konumunu Koruyor

Çin'in gemi inşa sektörü, üretim, yeni siparişler ve bekleyen siparişlerdeki artışlarla dünya lideri konumunu koruyor. Ülkenin gemi inşa üretimi yüzde 3,33 artarak 9,61 milyon detveyt tona ulaştı. Yeni siparişler ise 98,9 artışla 19,67 milyon detveyt tona yükseldi.

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa sektörü yılın üçüncü çeyreğinde sağlam bir gelişme kaydederek üretim, yeni siparişler ve bekleyen siparişlerdeki artışlarla dünya lideri konumunu korudu.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin gemi inşa üretimi bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,33 artarak 9,61 milyon detveyt tona ulaştı.

Gemi inşa sektöründeki bir diğer önemli gösterge olan yeni siparişler, geçen yılın aynı dönemine göre 98,9 artışla 19,67 milyon detveyt tona yükselirken, sektörün bekleyen siparişleri ise Eylül sonu itibarıyla 133,93 milyon detveyt tona ulaştı.

Ocak-Ağustos ayları arasında sektördeki firmaların toplam geliri 373,8 milyar yuan (yaklaşık 52,08 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 oranında artışa tekabül ederken, sektörün karı da yüzde 191 oranında artarak 12,8 milyar yuana yükseldi.