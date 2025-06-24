CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! Rakam da verildi

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan "Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır" çıkışı gelmişti. Son olarak da CHP Genel Başkan Özgür Özel asgari ücret ile ilgili bir açıklama yaptı.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ 30 BİN 205 TL

Partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, CHP'nin asgari ücret talebinin 30 bin 205 TL olduğunu açıkladı.

Özel'in asgari ücretle ilgili sözleri şöyle:

"Asgari ücreti uzun süredir gündemde tutmaya çalışıyoruz. Bu iktidar geldiğinde 7 çeyrek altın alan asgari ücret, şimdi 3 çeyrek altını zor alıyor. 2022-2023'te asgari ücrete Temmuz'da da zam yapılmıştı. Seçimlerde Erdoğan, 'Eğer enflasyon çift haneli rakamlardaysa asgari ücrete yılda 4 güncellemeyi düşünmeliyiz' demişti. Bu sözü söyledikten sonra asgari ücrete hiç güncelleme yapmadı. İktidara geldi, yetkiyi aldı, 17 bin 2 liralık asgari ücreti hiç zamlamadı. Bu sene biz, asgari ücret için doğru, hakkaniyetli bir rakam belirleyip '30, altında biz yokuz' demiştik. Ona rağmen gerçekleşen enflasyonu değil, kendi hedeflediği enflasyona göre zam verdiği için asgari ücreti 22 bin lirada bırakmıştı. Bunun üzerine Bursa mitinginden beri meydan meydan emekçilerle, emeklilerle çoğalarak hem asgari ücrete ara zam talebini hem de diğer yandan emeklilere seyyanen zam talebini dile getiriyoruz."

"30 BİN 205 LİRA YAPARSAK ASGARİ ÜCRETLİ NEFES ALIR"

"Hem TİSK'i hem DİSK'i, hem Türk-İş'i hem HAK-İş'i, küçük esnaf için de TESK'i ve temas etmemiz gereken hemen herkesi ziyaret ederek ne yapabileceğimizi düşündük, taşındık, çalıştık. Aslında bir yandan ne kadar geçmişte söylediğimizin haklı olduğu ortaya çıktı. Bir yandan da aslında CHP'nin hayallerinin ne kadar gerisinde, CHP iktidar olsa olabileceklerin ne kadar gerisinde bir noktada olduğunu emekçilerin de emeklilerin de gördük. Bu iktidarın reva gördüğü 22 bin 104 liralık asgari ücrete, TÜİK'e göre gerçekleşen enflasyonu alsak ve bu asgari ücretin üstüne eklesek 28 bin 267 liralık asgari ücrete ulaşıyoruz. Bunun üzerine yine bu hükümetin geçen seneki büyüme oranı diye açıkladığı yüzde 3,2'yi, ilk 6 ay için açıkladıkları yüzde 2'yi eklediğimizde karşımıza yetmeyecek, bizim ocak ayında söylediğimiz, ocaktan bu yana da enflasyonun kemirdiği 30 bin 205 lira çıkıyor. Bugün 22 bin lira olan asgari ücreti 30 bin 205 liraya çıkarırsak asgari ücretli bayram yapmaz ama bir nefes alır. Şu veresiye defterlerinden hepsi değilse sayfaların yarısı kapanır."

"ASGARİ ÜCRET DEVLETİN CEBİNDEN ÇIKMAYACAK"

"30 bin 205 lira bugün aslında bu hükümetin son çaldıklarını geri vermektir. Gerçekleşen enflasyonu vermektir ve büyümeden yüzde 3 ve yüzde 2 payı vermektir. 30 bin 205 lira nasıl verilecek merak eden varsa şüphesiz asgari ücret devletin cebinden çıkmayacak. Küçük esnafın, KOBİ'nin, sanayicinin, ihracatçının cebinden çıkacak ama asgari ücret arttığında devletin cebine sosyal güvenlik primi girecek. 30 bin 205 lirayı akademisyenlerle, ilgili MYK üyelerimizle, ilgili sendikaların uzmanlarıyla oturduk, çalıştık ve ortaya şöyle bir hesap çıkıyor: 30 bin 205 lira olduğunda asgari ücret, devlet 51,5 milyar fazla SGK primi tahsil ediyor. Bunun 50 milyarının şu anda asgari ücret artmasa, hükümetin, hazineni cebine girmeyecek olan bu para, girmeyip koruma amaçlı olarak, teşvik olarak yönlendirilse 1 ila 10 kişi arasında çalıştıranlar -çay ocakları, eczaneler, terzi dükkanları, boya-badana işi yapanlar- 6 bin 250 lira işverene teşvik ödeyeceğiz. 10-50 kişi arasında 3 bin 150, 50-100 arasında 2 bin 100, 100 işçinin üzerinde 1500 lira teşvik ödeyeceğiz ama burada bir şey var. Görüştüğümüz herkes tekstildeki sıkıntıdan bahsetti ve onların önerileri doğrultusunda kaç işçi çalıştırıyor olursa olsun tekstil ve hazır giyim sektöründeki tüm şirketlere çalışan başına aynı küçük esnaf gibi 6 bin 250 lira ödeyeceğiz. Böylelikle bu 6 bin 250 lirayı baktığınızda alan açısından asgari ücret 30 bin liraya çıkıp veren küçük esnaf ve tekstilci açısından kendi sırtına birkaç bin liralık bir yük kalıyor. Ama bir yandan çalışanının insani şartlarda çalıştığı, veresiye defterlerine mahkum olmadığı, çocuğunun gözünden gözünü kaçırmadığı bir nefes alabildiği bir süreç başlıyor. Onun için CHP'nin asgari ücret talebi 30 bin 205 liradır."