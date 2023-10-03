CHP Milletvekili Veli Ağbaba: Eylül Ayı Enflasyonu 2003'ten Beri Görülen En Yüksek İkinci Enflasyon

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon oranının 2003'ten bu yana görülen en yüksek ikinci eylül enflasyonu olduğunu belirtti. Ağbaba, yeni ekonomi yönetiminin halkın ekmeğini küçülttüğünü ve halkın enflasyonun altında ezildiğini söyledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in 4,75 olarak açıkladığı eylül ayı enflasyon oranının 2003'ten bu yana görülen en yüksek ikinci eylül enflasyonu olduğunu belirterek "Yeni ekonomi yönetimi güya itibarlıydı, güya bilimsel yöntemlere göre ekonomi yönetecek, işleri kontrol altına alacaktı. Bunların yapabileceği tek şey halkın ekmeğini küçültmek. Halk enflasyonun altında ezilirken bunlar rahat" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün açıklanan TÜİK eylül ayı enflasyon oranına ilişkin mesaj paylaştı. Ağbaba, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"HALK ENFLASYONUN ALTINDA EZİLİRKEN BUNLAR RAHAT"

"TÜİK enflasyonu eylül ayında yüzde 4,75 olarak açıkladı. Bu rakam 2003 yılından beri görülen en yüksek ikinci eylül ayı enflasyonu! Haziran'dan eylül ayına kadar geçen süredeki enflasyon ise yüzde 25'e ulaştı. Daha önceki yıllarda bu rakam hiç yüzde 9'u geçmemişti. Hazirandan bu yana dolardaki artış yüzde 30'u geçti. Döviz, faiz, enflasyon artıyor! Halkın geçim krizi büyüyor. Yeni ekonomi yönetimi güya itibarlıydı, güya bilimsel yöntemlere göre ekonomi yönetecek, işleri kontrol altına alacaktı. Bunların yapabileceği tek şey halkın ekmeğini küçültmek. Halk enflasyonun altında ezilirken bunlar rahat!"