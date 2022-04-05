CHP'li Gürer hayat pahalılığını böyle eleştirdi: Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira - Haberler

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CHP'li Gürer hayat pahalılığını böyle eleştirdi: Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira

AA - Seval Ocak Adıyaman - Ekonomi
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CHP'li Gürer hayat pahalılığını böyle eleştirdi: Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve gıda ürünlerindeki fiyat artışını eleştirerek şu anda bir kişilik türlü yemeğinin maliyetinin 50 lira olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te, kürsüye marketten satın aldığı sebzeler ve eti yerleştirerek basın toplantısı düzenledi. İktidarın enflasyonla mücadelede başarılı olamadığını, fiyat denetimlerinin çözüm getirmediğini savunan Gürer, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki fiyatların bazı marketlerden daha yüksek olduğunu anlattı.

"TÜİK İNANDIRICILIKTAN UZAK"

Bazı ürünlere yönelik KDV indiriminin fiyatlar üzerinde düşüş etkisi yaratmadığını belirten Gürer, bakanlıkların TÜİK'in "inandırıcılıktan uzak" verilerini esas almaları nedeniyle gerçek sorunları tespit edip çözüm ürütemediklerini ileri sürdü. CHP'li Gürer, bazı tarım ürünlerinin fiyatlarını geçen yılla kıyasladı.

"ASGARİ ÜCRET 6 AYDA BİR ZAMLANSIN"

Kürsüye yerleştirdiği gıda ürünleriyle türlü yemeği yapılsa kaç liraya mal olacağını hesaplayan Gürer, "Türlü yapmak için aldığım bu ürünlerin toplam tutarı 43 lira. Ayrıca yağ, tuz, biber de katacağız. Şu anda bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 lira. Asgari ücretlinin bu tür ürünleri görebilme ihtimali yok. TÜİK rakamlarla oynamasın, asgari ücret 6 ayda bir hesaplansın, emekli ve memurlar için yapılacak zammın oranında bunlar dikkate alınsın." diye konuştu.

AA / Seval Ocak Adıyaman - Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Niğde, Tarım, Politika, Ekonomi, Haberler

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