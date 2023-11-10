Çevre Bakanlığı 44 ildeki arsaları satışa çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 44 ildeki 622 muhtelif arsayı satışa çıkardığını duyurdu. İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin gibi birçok ildeki arsalar, açık artırmayla satılacak. Arsaların satış fiyatları İstanbul'da 1 milyon 500 bin liradan başlarken, Anadolu'daki şehirlerde 500 bin liradan başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satılığa çıkardı. İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin gibi illerdeki farklı metrekarelerdeki arsalar 21 Kasım'da başlayacak açık artırmayla satılacak. Arsalar İstanbul'da ortalama 1 milyon 500 bin liradan başlarken, Anadolu'daki şehirlerde 500 bin liradan satışı başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satılığa çıkardığını duyurdu. İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin gibi birçok ildeki farklı metrekarelerdeki arsalar 21-22-23 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmayla satılacak. Arsalar İstanbul'da ortalama 1 milyon 500 bin liradan başlarken, Anadolu'daki şehirlerde 500 bin liradan satışı başlıyor.

Açık artırıma TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu Ankara'da düzenlenecek. Online katılımın da sağlandığı müzayedeye internetten üzerinden emlakmuzayede.com.tr'de teklif verilebilecek.

KDV'den muaf

Bakanlığın satışa çıkardığı 622 adet muhtelif arsa KDV'den muaf olacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25'i peşin olacak, kalan tutara ise 24 ay vade yapılabilecek. Satışa çıkan yerler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim de yapılabiliyor.

Arsa almak için müzayedeye katılacak olan Şahin Çetin, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkarması çok güzel oldu. Özellikle İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin illerindeki farklı metrekarelerdeki arsalar iş ve konut için uygun arsalar olarak görülüyor." diye konuştu.

Arsa almak istediğini söyleyen Okan Çelik, "Bakanlık Türkiye'nin birçok ilinde arsa alma fırsatı sundu. Ben Muğla, Çanakkale veya Antalya'da arsa alıp kendi evimi yapmak istiyorum. Arsaların KDV'den muaf olması, yüzde 25'i peşin, kalan tutarı da 24 ayda ödeyebiliyor olmamız bizim için büyük avantaj. Peşin alabilirsem de yüzde 20 indirim yapılıyor" dedi.

Ceyhun Yeşin ise, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Ben de bu arsaları görmek istedim. Bu arsalara yatırım yaparak değerlendirmek istiyorum. Bütçeme göre değişir ancak İstanbul'dan almayı tercih ederim. Talep durumunun yüksek olmasının sebebi uyguna arsaların olması. Herkesin bunu değerlendirmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

44 ilde satışa çıkan yerlerle ilgili detaylı bilgiye web sitesinden veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75'den ulaşılabilecek. Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde; Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş'in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR50 0001 2009 8780 0010 261491) numaralı TL hesabına katılım teminatı ödemesi gerekiyor. - İSTANBUL