Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulgar-Türk İş Adamları Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Bulgar- Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile ticaret ve ihracatın yeni bir ivme kazanması hedefleniyor.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen protokole Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Filibe Ticaret Ataşesi Armağan Al, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Donka Koleva, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Sifil, Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Mangır, Bünyamin Fırat, Murat Narçın ve BULTİŞ Denetim Kurulu Başkanı Murat Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Kina Yanakieva ile dernek üyesi Ahmet Pehlivan katılım sağladı.

Programda bölgeyi tanıtan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Üretim üssü bölgemizde odamız, 4 dev organize sanayi bölgesinde yer alan yaklaşık 7 bin üyeye hizmet veriyor. Bölgemizde 2 özel endüstri alanı, 33 adet Ar-Ge Merkezi, 5 adet Tasarım Merkezi ve 1 adet Teknoloji Tasarım Merkezi bulunmakta. AB uyumlu projelerimiz ile üyelerimizin birçok yenilikle tanışmasına ve ihracatta yeni kapılar açmasına destek oluyoruz. Bölgemizin ihracata katkısı da önemli bir seviyededir. 2023 yılında Çerkezköy gümrük müdürlüğünden alınan veriler neticesinde bölgemizden 1 milyar 898 milyon İhracat ve 1 milyar 961 milyon ithalat gerçekleştirilerek dış ticaret hacmimiz 3 milyar 860 milyon olmuştur. 2023 Ticaret Bakanlığı faaliyet iller İhracatı rakamımız ise 12 milyar 519 milyon olarak açıklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) bu yıl ki verilerinde Odamız üyesi 35 firma yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Ticarete önemli katkısı olacaktır"

İmzalanan protokol ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Çetin, "İmzaladığımız protokol ile iki ülke arasındaki ticaretin, ekonomik, bilimsel ve teknik ilişkilerin geliştirilmesi, girişimcilere ve firmalara yönelik iş ilişkilerinin desteklenmesi sağlanacaktır. Üyelerimizin ticaretlerine, yeni iş anlaşmalarına imza atmalarına önemli katkısı olacaktır. İki ülke arasında ticaret köprüleri kurarak ihracat kapasitelerinin artırılması açısında değerli bir adım atıyoruz. İş birliğimiz, sadece bu alanda değil birçok farklı yenilikler buluşmamıza da vesile olacaktır" dedi.

"Güzel sonuçlar oluşturacağına eminim"

Bulgar-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Donka Koleva, bölgenin ithalat ve ihracat için değerli bir konumda yer aldığını ifade ederek, imzalanan protokol ile iki ülke arasında değerli iş anlaşmalarının imzalanacağını belirtti. Başkan Kelova, "Çerkezköy, yüksek üretim kapasitesi ile bizlerin taleplerine cevap verebilecek değerli bir nokta. İmzaladığımız protokolün her iki taraf için de güzel sonuçlar oluşturacağına eminim" diye konuştu.

"Üstünde durulması gereken bölgelerden bir tanesi"

Başkan Donka Koleva'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Filibe Ticaret Ataşesi Armağan Al, "Çerkezköy, Trakya bölgesinde önemle üstünde durulması gereken bölgelerden bir tanesi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası da gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle bu bölgenin hak ettiği değeri görmesi ve daha da ileri gitmesi adına önemli adımlar atıyor. Bugün burada bu amaca hizmet etmek için bulunmakta mutluluk verici, şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Fuara davet etti

Gerçekleşen konuşmaların ardından Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Odanın 4 – 6 Eylül tarihlerinde bu sene 8'incisini düzenleyeceği Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2024'e BULTİŞ üyelerini davet etti. Program, günün anlamına binaen iki heyetin birbirine plaket hediyesi ile son buldu. - TEKİRDAĞ