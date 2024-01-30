Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden fındık üreticilerine doğru budama eğitimi

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından fındık üreticilerine 'doğru budama eğitimi' verildi.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendislerince 'Fındık bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi' kapsamında Yukarı Donurlu Mahallesi'nde üreticilere fındık budamada dikkat edilecek hususlar anlatıldı. Gençleştirme ve gübreleme konusunda bilgiler aktaran ziraat mühendisleri, üreticilere fındıkta hastalık ve zararlılarla mücadeleyi de anlattı. - SAMSUN