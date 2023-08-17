Büyünlü Köyü Ceviz Üreticileri Sulama Sistemi İstiyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü Köy halkı, ceviz ekili alanlarının içinden geçen sulama sisteminden yararlanarak cevizlerini sulamak için kanala vana takılmasını istiyor. 95 adet ekili cevizi olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Levent Ceylan, "Şu anda su hattı döşeniyor, cevizlerimizin içinden geçtiği halde burada sulama vanası bırakılmayacağını söylüyor yetkililer. Eğer böyle olursa biz bu ceviz işinden vazgeçeceğiz" dedi.

Ceviz üretimi yapan köy sakinleri, devlet projesiyle ekilen 5 bin 500 adet cevizlerini taşıma su ile suladıklarını ifade etti. Köylerine baraj yapıldığını ve kapalı sulama sistemi ile bazı tarım arazilerinin sulanacağını kaydeden üreticiler, cevizlerini tankerlerle değil de sulama sistemi yardımıyla sulamak istiyor. Büyünlü Köy Muhtarı Metin Tekirdağlı, kapalı sulama sistemi borularının köy içinden geçtiğini, boruların sulama yapılacak tarım arazilerinin yakından geçmesi ve daha çok tarım arazisinin sulanması gerektiğini dile getirdi.

"İNSANLAR KÖYÜN İÇİNİ Mİ SULAYACAK"

Metin Tekirdağlı, şunları söyledi:

"Bizim sıkıntımız defalarca Devlet Su İşleri'ne müracaat etmemize, gitmemize rağmen su hattını 200-300 metre ileriye götürtemedik. Köyün içine soktular. Şebeke burada, burası da köy, 300 metre ileriye gitseydi… Ben sulama yapamazsam suyu ne yapayım? 200 metre ileriye götürseydiler, bütün köy faydalanacaktı. Üretim daha iyi olacaktı. Dilekçelerimize bölge, şube müdürü de cevap vermedi. İnsanlar 500 metre boruyu nasıl taşıyacak. Burası hiç faydalanmayacak, ekip biçilmiyor. Burası köy, insanlar köyün içini mi sulayacak?"

"DÜŞÜNÜN NE KADAR TEMİZLİK YAPMIŞIM"

Levent Ceylan da şunları kaydetti:

"Bu cevizlik içinden hat geçeceğini söylediler bize. Ceviz ağacı meyveye dönüştüğünde su isteyen bir ağaçtır. Eğer su veremezsek zaten meyve alamayacağımız. Şu anda su hattı döşeniyor, cevizlerimizin içinden geçtiği halde burada sulama vanası bırakılmayacağını söylüyor yetkililer. Eğer böyle olursa biz bu ceviz işinden vazgeçeceğiz. Bazı arkadaşların cevizliğinden geçerken makineler zarar verdi. 4-5 ağaç zarar gördü. Kendi imkanlarımızla bu kazılan yeri traktörlerimizle kapayacağız. Bize faydası olmayan hattın bizim cevizliğimizin içinden geçmesinin hiçbir anlamı yok. Arkamda gördüğünüz şu taşları ben kendi imkanlarımla, kendi gücümle buraya kadar getirebildim. Düşünün ne kadar temizlik yapmışım ne kadar kötü bir arazi bırakıldığını, Orman Müdürlüğü'nün bize ne kadar kötü arazi bıraktığını, taşlardan görebilirsiniz."