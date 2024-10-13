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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulu'nun büyük şirketlere yönelik kapsamlı bir denetim programına hazırlanacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta sporcuların denetime tabi tutulduğunu belirten Şimşek bu hafta ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Denetim Kurulunun (VDK) ülke genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlandığını belirterek, "Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz." dedi.

"BÜYÜK ŞİRKETLERE YOĞUN DENETİM PROGRAMI BAŞLIYOR"

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında atılacak yeni adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakanlık birimlerinin bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Şimşek, "Bu kapsamda VDK Başkanlığına bağlı vergi müfettişlerinden oluşan ekipler yurt genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlanıyor." diye konuştu. Şimşek, denetimlerin ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacağını, izleyen dönemde de yurt geneline yayılacağını söyledi.

"23 MİLYAR LİRALIK VERGİ MATRAH FARKININ EKSİK BEYAN EDİLDİĞİ BELİRLENDİ"

Yüz binlerce mükellefi kapsayan ve makine öğrenmesi analizlerinin de kullanıldığı risk analiz çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek. Mükelleflerin izaha davet edileceği konular arasında enflasyon düzeltmesi hükümlerinin mevzuata aykırı olarak vergi matrahını aşındıracak şekilde uygulanması da yer alıyor. Kayıt dışı hasılat elde edilmesi, işletmeye ait banka hesap numarası yerine üçüncü kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak. İzaha davet konuları arasında kar payı ödemelerinden tevkifat yapılmaması, istisna ve indirimlerin yanlış uygulanması gibi 30'a yakın farklı husus bulunuyor. Bu kapsamda, sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak. Yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi."

Bakan Şimşek, izaha davet sonucunda, belirtilen matrah üzerinden hesaplanacak milyarlarca lira tutardaki verginin kamuya geri kazandırılmasının öngörüldüğünü dile getirerek, izahları yeterli görülen mükelleflerin, vergi inceleme süreçlerinin getireceği yükten kurtulmuş olacağını söyledi.

"KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇEREK VERGİDE ADALET SAĞLAYACAĞIZ"

İzah vermeyenler ile verdikleri izah yeterli görülmeyenlerin vergi incelemesine sevk edileceğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamaya yönelik tüm sektörlerde denetimlerimiz artarak devam edecek. Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlarken, dürüst ve vergiye uyumlu mükellefi de rekabet eşitsizliğine karşı koruyoruz."

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

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Yorumlar (47)

Doğrucu:

Akp bu ülke için milli meseledir. Akp biran önce defolup gitmeli bu ülke 100 sene düzelemez

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72
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Zafer yılmaz :

yılardır akp ve mhp ye bağlı şirketler vergi ödemediğini duyuyoruz. şimdi ne yapacak acaba

190
26
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Erol Birol :

Denetim yandaş şirketlerde yapılıyormu. Mesela akp li olanların oğullarının damatların şirketlerinde denetim yapılıyormu?

149
22
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GÖRÜNMEZ ADAM:

Cengiz ve limakta cagrilacakmi

135
7
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Faruk Çelik:

Bu tarz denetim kurullarının çalıştığını bir tek konu vergi olunca görüyoruz zaten...

119
6
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Ali Tokgönül:

Hep cek , cak . İcraat yok . Bunlarınki sözde , özde değil . Bu gün söylerler yarın kulaklarının üzerine yatarlar . Bir de , şimdiye kadar aklınız neredeydi demez mi insan . Yahu siz bu yönetimi bırakıııınn . Siz tükendiniz bittiniz . Hadi naş .

79
15
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Yasin Altundaş:

Keşke adaleti farklı kulvarlarda da sağlayabilseniz

77
8
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Yüksel Kocadağ:

Yıllardır sanki hiç devletin haberi yokmuş gibi davranıyor hükumet. Acaba bu ülkeyi başka bir hükumet yönettide siyasi bir değişim mi oldu haberimiz yok.Vergi kaçıranlar yeni görülüyor.

69
5
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man over:

Tabi canım kesin öyledir.Önce 5 yıldır vergi vermeyen,zarar ettiği için vergi vermeyen akp milletvekilini inceleyin.Zarar eden şirket nasıl 5 yıldır ayakta duruyor.

51
5
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Yilmaz Haydar:

Bakın sayın arkadaşlar bu Mehmet Şimşek resmen tefecilerin komuta sında eğer onların komutasına geçmezse bugün döviz kurları resmen astronomik bir fiyat seviyesindeydi yani Euro en az 100 $ en az 190 100 arası neden yükselmedi çünkü biz tefecilere faiz ödüyoruz şu anda İsrail Filistinli Libra'nın vuruyorsa bizim paralarımızla vuruyor bunu unutmayın onların parasını getiriyor onlara faizle ödeme yapıyor zamlarla o onlara halkın kanını emerek onlara ödeme yapıyor bu ülke düzelmez bu ülkede tek bir şey değişirse düzelir bağımsız adalet bağımsız bir adalet ülkeyi kan olur can olur milletin cebi isinir parayla milletin evine aş ekmek cebine para girer bağımsız bir adalet şart

28
15
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