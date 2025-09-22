Bursa İnegöl'de Kadınlar Tarafından 1500 Ton Salça Üretilecek

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki tesislerde salça yapım süreci başladı. Çalışanların yüzde 90'ının kadınlardan oluştuğu tesislerde üretilecek 1500 ton biber salçası, Hollanda'ya ihraç edilecek.

İnegöl'de kadın gücünün kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek domates salçaları, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilecek. Üretilen biber salçaları ise Hollanda'ya ihraç edilecek. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, bu yıl ihracat hedeflerinin 1500 ton olduğunu söyledi. İhracatın her geçen yıl arttığını belirten Uğur, "Her yıl kar yumağı gibi büyüyoruz. Her ne kadar ülkemizde kriz olmakla birlikte, biz ihracatımızı yüzde 10 ila yüzde 15 oranında büyüttük. İç piyasada da domates ve biber salçamızı üretiyor ve satıyoruz. Kooperatifimizin ekonomik ve mali yönden sıkıntısı yoktur. Geçtiğimiz yıl 1200 ton olan ihracatımızı bu sene 1500 tona çıkarıyoruz. Yeni bir oluşum oldu, Hollanda'da eskiden beri anlaştığımız firma sahip değiştirdi. 1500 ton ve önümüzdeki yıllarda 3000 ton hedefliyorlar. Bizim de buna karşılık o yatırımı yapmamız gerekiyor. Bu Türk parasıyla 60 milyon TL oluyor. Bu arada biz ithalat yapmadan bu dövizi getirdiğimiz için, ülkemize tarım gelirleri çok farklı oluyor, bizim açımızdan dışarıya dövizimiz gitmiyor" dedi.

KADIN İSTİHDAMI

Üretimde kadın istihdamına dikkat çeken Uğur, "İstihdamımız çok önemli, şu anda 120 kadın çalışıyor. 10-15 tane de salça yapımında çalışan kadın işçilerimiz var. Kadın işçilerimizin çoğu sigortalıdır. Bizim bir amacımız da sosyal faaliyetlerden bir tanesi de üniversiteye giden talebeler, lise son sınıfta olanlardan 16 yaşı geçmiş talebelere, 10-15 günlük bir çalışma imkanı sağlıyoruz. Önümüzdeki yıllardaki çalışmalara katkıda bulunurlar diye yapıyoruz. 1-2 tane de bizde staj yapan talebeler var, onlar da buradan bilgilenip, gidiyorlar" diye konuştu.

25 YILDIR İHRACAT

Kooperatifin 1976'da hizmete başladığını hatırlatan Uğur, şöyle konuştu: "Yaklaşık 50 yıldır üretim yapıyoruz, tabii geçmiş yıllarda ufak tefek aksaklıklar olmasına rağmen son yıllarda ekonomimizi yendik, kredi kullanmıyoruz ve Türkiye'nin en iyi salçasını yapıyoruz. Büyük bir ilerleme yaptık, İl Müdürlüğü'nden İtalya'ya giden dostlarımız ekranda 3 tane kooperatif görüyor. Bir tanesi, Konya'daki devletin desteklediği bir kooperatif Torku, bir tanesi İzmir'de Tire süt, onun arkasında da büyükşehir belediyesi vardı. Ama bizim kimse yoktu. Üç kooperatiften birisi de Kulaca'dır. İnşallah devam ettireceğiz. Bizim kooperatif işlemesi ile ilgili kurmak isteyenler geliyor, onlara destek veriyoruz. 2 tane de kardeş kooperatif seçtik. Onlara da destek veriyoruz. Aşağı yukarı 25-27 yıldır ihracat yapıyoruz. Şu anda dediğimiz gibi ihracatı 1500 tona hedefleyerek gidiyoruz. Ürünlerde çok iyi olduğu için bizi tercih ediyorlar. Hollanda'nın yaptığı ürünü Türkiye'de yapmak isteyen firmalar var, onlara da destek veriyoruz. Yarım mamulün maddesini biz temin edip, onlara gönderiyoruz. İç piyasaya bizim domates, biber salçalarından satıyoruz. Onu da 500 ton civarında satıyoruz."