İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Bursa'da İçme Suyu Kaynakları Koruma Altına Alındı

Bursa'da İçme Suyu Kaynakları Koruma Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri, Bursa'nın bazı ilçelerinde içme ve kullanma suyu temin eden kaynakların koruma altına alındığını duyurdu. Orhaneli, Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde bulunan kaynaklar, mutlak koruma alanı ve ilave tedbir alanları ile korunacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'da bazı ilçe ve mahallelere içme ve kullanma suyu temin eden kaynakların koruma altına alınmasını kararlaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, koruma altına alınan Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kaynak, Letafet, Gümüşpınar, Çivili ve Dündar mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılamakta kullanılıyor.

Kaynakların bulunduğu alanlar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda içme suyu kaynakları olarak koruma altına alındı.

Belirlenen bölgelerin korunması amacıyla kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı" ve "ilave tedbir alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerine içme ve kullanma suyu temininde kullanılan Nadir, Pınarbaşı ve Gedelek kaynakları ile Erenler kaynak grubu da koruma altına alınan bölgeler arasında yer aldı.

Kaynakların etrafında "mutlak koruma alanı" ve "birinci derece koruma alanı" oluşturulması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.