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BTSO, Dubai'de Mobilya Sektörü İçin Ticaret Heyeti Düzenledi

BTSO, Dubai'de Mobilya Sektörü İçin Ticaret Heyeti Düzenledi
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mobilya sektörünün ihracat potansiyelini artırmak amacıyla Dubai'de Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenleyerek firmaların uluslararası iş bağlantıları kurmasına olanak sağladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), mobilya sektörünün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak ve ihracat fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenledi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, mobilya sektörünün ihracatta daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Küresel ticaretin önemli merkezlerinden Dubai'ye düzenlenen Sektörel Ticaret Heyeti programıyla Bursalı firmalar, yeni pazar fırsatlarını keşfetme ve uluslararası iş bağlantıları kurma imkanı buldu. Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda firmalar B2B görüşmeler yaparak yeni iş birliklerinin temellerini attı ve Dubai Ticaret Odası ile sektörel temaslarda bulundu.

BTSO Mobilya Konseyi Başkanı Mehmet Emin Kasapoğlu, Konsey Başkan Yardımcısı Muzaffer Loyan, Meclis Üyeleri Ali Mahken ve Fatih Dursun ile Komite Başkanı Serkan Feytek'ten oluşan heyet, Dubai'de kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Program kapsamında Dubai Ticaret Odası, DMCC Serbest Bölgesi ve Art of Living Mobilya AVM ziyaret edilerek, bölgedeki sektörel dinamikler ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Dubai Ticaret Ataşesi Ersoy Erbay da organizasyonu ziyaret ederek BTSO heyeti ile bir araya geldi. Mobilya sektöründe ticaretin geliştirilmesi ve ihracatın artırılması için iş birliği imkanları ele alındı.

BTSO Mobilya Konseyi Başkanı Mehmet Emin Kasapoğlu, organizasyonun sektör açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Dubai'de gerçekleştirdiğimiz bu program, sektörümüzün uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmak adına önemli bir adım oldu. Firmalarımız, yeni iş birlikleri kurarak ihracat potansiyelini güçlendirme fırsatı yakaladı" dedi.

BTSO Mobilya Konseyi Başkan Yardımcısı Muzaffer Loyan ise Dubai'nin mobilya sektörü için önemli bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Dubai, mobilya sektörü için büyük fırsatlar sunan dinamik bir pazar. Gerçekleştirdiğimiz B2B görüşmeleri ve ticari temaslarla sektörümüz için yeni iş birliklerinin temellerini attık" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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