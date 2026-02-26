İşlenmiş gıda sektörünün yeni hedefi Malezya ve Endonezya

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığının desteğiyle yürütülen İşlenmiş Gıda Sektörü UR-GE Projesi kapsamında, Malezya ve Endonezya'da yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı pazarlama faaliyetine katılan UR-GE üyesi çok sayıda firma temsilcisi, 160'ı aşkın yabancı şirketin yetkilileriyle ikili iş görüşmesi yaptı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ın da katıldığı programda firma temsilcileri, Cakarta'nın en büyük toptan satış ve pazar alanı Pasar Induk'u ziyaret etti ve ülkenin önde gelen market zincirlerinde incelemelerde bulundu.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki programda da BTSO üyeleri, buradaki iş insanlarıyla görüştü. ISETAN Foodmarket, Cold Storage Market, Lotus Market ile Malezya genelinde 86 şubesi bulunan, ülkenin en büyük toptancılarından MYDIN Market'te pazar incelemeleri yapan üyeler, ürün çeşitliliği ve tüketici eğilimleri hakkında bilgi aldı.

Programa, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Ticaret Müşaviri Münevver Koçak, Malezya Uluslararası İslami Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuan Haji Muhamad Amin Fahmi, Malezya–Çin Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eunice Cheou ve Pahang Eyaleti Yürütme Kurulu Üyesi Azli bin İsmail de katıldı.

Yaklaşık 500 iş görüşmesinin yapıldığı programda, yeni ticari işbirliklerinin temelleri atıldı.

"Helal sertifikası olmadan girilmesi zor bir pazar"

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, işlenmiş gıda sektörüne yönelik ikinci UR-GE projesini hayata geçirdiklerini, bu proje kapsamında ilk kez Endonezya ve Malezya'ya yönelik yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmelerin beklentilerin üzerinde bir yoğunlukla geçtiğini aktaran Sayılgan, "Açıkçası uzak bir coğrafya olması nedeniyle başlangıçta bazı endişelerimiz vardı ancak burada gördük ki doğru ürün ve doğru temaslarla bu pazarlar da ulaşılabilir nitelikte. İkili iş görüşmelerimize ilgi, oldukça yüksekti." değerlendirmesinde bulundu.

Sayılgan, Endonezya ve Malezya pazarının kendine özgü dinamikleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Helal sertifikası olmadan girilmesi zor bir pazar ancak bu zorluk, aynı zamanda büyük bir potansiyeli de beraberinde getiriyor. Burası hem geniş hem de tüketim kapasitesi yüksek bir pazar. Zor ama çok büyük bir pazar ve biz bu pazarda yer almak istiyoruz. Bu tür organizasyonlarda asıl başarı, ilk görüşmelerden sonra yapılacak doğru takip ve somut sonuç almaktır. Endonezya ve Malezya, gıda sektörü için son derece uygun. Henüz yeterince girilmemiş ve ciddi fırsatlar barındırıyor."

Firma temsilcilerinden Muzaffer Köse de programın oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Çok verimli iş görüşmeleri yaptık. Asya, ciddi potansiyeli olan bir pazar. Bizim için etkili ve dolu bir program oldu." ifadelerini kullandı.

Özkan Dangaç ise 10'dan fazla firmayla görüştüğünü belirterek, "Sürülebilir meyve ürünleri, kremalar, fındık-fıstık ezmeleri ve soslar üretiyoruz. Ürünlerimizin bu pazarlarda satılabilir olduğunu gördük. Görüşmelerimiz başarılı geçti. Umarız siparişe döner ve ülkemiz adına güzel sonuçlar elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.