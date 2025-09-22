BTSO, Almanya Ticaret Heyetini Bursa'da Ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerinin dış ticaret hacmini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda BTSO, Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinden gelen ticaret heyetini Bursa iş dünyasıyla buluşturdu. Kimya ve plastik, tarım makineleri, sağlık ve ilaç sanayi, sürdürülebilir tarım ve gıda teknolojileri ile ambalaj çözümleri gibi farklı sektörlerden temsilcilerin yer aldığı heyet, BTSO üyeleriyle iş birliği masasında bir araya geldi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO üyelerine yeni ticaret fırsatları sunan platformlar oluşturmaya devam ediyor. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinden gelen ticaret heyeti, Oda Hizmet Binası'nda gün boyu süren etkinlikte, iki ülke arasında ticaret hacmini artıracak ve sektörel iş birliklerini güçlendirecek çok sayıda ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi.

"Bursa, Sektörümüz Açısından Stratejik Öneme Sahip"

Almanya merkezli Dr. Eckel Creatvi Solutions firmasının Doğu Avrupa ve Türkiye'den Sorumlu Satış Müdürü olarak görev yapan Ilkin Hüseyinov, Bursa'nın ticaret potansiyeline dikkat çekerek organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinden organize edilen ticaret heyetiyle İstanbul'un ardından Bursa'ya geldiklerini ifade eden Hüseyinov, "Bursa, hem sanayi altyapısı hem de bulunduğumuz sektör açısından çok önemli bir şehir. Bugünkü görüşmeler çok verimli geçti. Taraflar olarak güçlü bir sinerji yakaladığımızı söyleyebilirim. Bu tür buluşmalar, tecrübe paylaşımı ve yeni iş birliklerinin temellerini atmak açısından oldukça faydalı. BTSO'ya sunduğu imkanlar için teşekkür ediyorum." dedi.

"Organizasyon Bizim İçin Çok Verimli Geçti"

Almanya'da faaliyet gösteren ve Türkiye ile Avrupa arasında ticaret köprüleri kuran PBS Trade ve Brand firmasının kurucusu Aziz Sevindik ise etkinliğin Avrupa pazarına açılmak isteyen Türk firmaları için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Avrupa, Asya ve Afrika'da faaliyet gösteren bir yapıya sahip olduklarını kaydeden Sevindik, "Hedefimiz pazarlar, insanlar ve markalar arasında bağ kurmak. Üreticiler ile nihai tüketiciler arasında doğrudan bağlantı kurarak, aracıları ortadan kaldırıyor ve markaları pazara açıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla burada çok sayıda firmayla aynı anda görüşme imkanı bulduk. Normalde bu firmalara tek tek ulaşmak oldukça zorken, burada verimli bir şekilde birebir temas kurabildik. Organizasyon sayesinde hem iş görüşmeleri gerçekleştirdik hem de Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini görme şansı yakaladık. Bu tür buluşmaların devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İş Birliği İçin İlk Adımı Attık"

Etkinliğe Almanya'dan katılan isimlerden biri olan Bernhard Clemens de ikili iş görüşmelerinin sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Bağcılık ve meyvecilik alanında makine üretimi yapan firmanın ortağı Clemens, gerçekleştirdiği temaslar sonucunda somut bir iş bağlantısı kurduklarını belirtti. Clemens, şunları kaydetti: "BTSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen bu organizasyon, iş dünyasının doğrudan ve verimli bir şekilde bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Burada tanıştığımız firmalardan biriyle ciddi bir iş birliği potansiyeli gördük ve bununla ilgili ilk adımı atmış olduk. Görüşmelerimiz oldukça olumlu geçti ve ileriye dönük güzel bir ortaklık hedefliyoruz. Başta BTSO olmak üzere bu organizasyonu mümkün kılan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum" - BURSA