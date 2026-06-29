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BSH'de üst düzey atama

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BSH'nin Gelişen Pazarlar Bölgesi Üst Yöneticiliğine (CEO) Igor Vincetic atandı. Vincetic, ağustos itibarıyla göreve başlayacak ve Türkiye, Güney Doğu Asya, Orta Asya, Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan 130 ülkeden sorumlu olacak.

BSH'nin Gelişen Pazarlar Bölgesi Üst Yöneticiliğine ( Ceo ) Igor Vincetic getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi'nin yeni CEO'su Vincetic, ağustos itibarıyla görevine başlayacak.

Daha önce 10 yılı aşkın süre BSH'de görev alan Vincetic, son olarak Electrolux S.E.A. Pte Ltd. Malezya ve Singapur Genel Müdürü olarak ticari operasyonlara liderlik etti.

Vincetic, yaklaşık 20 yıllık kariyeri boyunca tüketici ürünleri ve ev aletleri sektörlerinde, başta Asya Pasifik ile Doğu Adriyatik bölgesi olmak üzere iş dönüşüm girişimlerini yöneterek ticari başarıyı güçlendirirken, çeşitli uluslararası pazarlarda yüksek performanslı ekiplerin kurulmasını sağladı.

Igor Vincetic, yeni görevinde Türkiye, Güney Doğu Asya, Orta Asya, Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan, yaklaşık 130 ülkenin bulunduğu Gelişen Pazarlar Bölgesi'nden sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Igor Vincetic, BSH'ye yeniden katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde iş ortakları ve müşterilerle güçlü ilişkiler kurmaya, pazardaki konumlarını güçlendirmeye ve tüketiciler için özel deneyimler sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Enes Ege
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