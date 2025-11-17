Haberler

Brüksel'de AB-Türkiye İş Zirvesi kapsamında resepsiyon düzenlendi

Brüksel'de AB-Türkiye İş Zirvesi kapsamında resepsiyon düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brüksel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve European Business Summit (EBS) işbirliğinde yapılacak "AB-Türkiye İş Zirvesi" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Brüksel'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve European Business Summit (EBS) işbirliğinde yapılacak "AB- Türkiye İş Zirvesi" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen AB- Türkiye İş Zirvesi resepsiyonuna, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Almanya'nın AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ile çok sayıda iş insanı ve üst düzey yetkili katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Kaymakcı, "Biz Gümrük Birliği'nin tarafıyız, bir Avrupa ülkesiyiz, AB'ye aday bir ülkeyiz. Dolayısıyla şu anda AB'nin 'Made in Europe' yönündeki çalışmalarında mutlaka Türkiye'nin tam olarak yer almasını istiyoruz." dedi.

AB- Türkiye İş Zirvesi'nde ticari ve ekonomik alanlarda çok önemli konuların tartışılacağına işaret eden Kaymakcı, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerçekten iki taraf için artık bir zorunluluk ve bu, bir iki ülkenin siyasi emellerine kurban edilemeyecek kadar büyük bir konu. Eğer bu konuda AB bir adım atmazsa kendi de zarar görmeye başlayacak." ifadesini kullandı

Kaymakcı, Gümrük Birliği güncellemesinin bir keyfiyet olmadığını vurgulayarak, hem AB hem de Türk özel sektörünün bunu talep ettiğini belirtti.

"Vize kolaylığı mutlaka sağlanmalı"

AB ülkelerinin vize uygulamaları konusunda Kaymakcı, "Vize serbestisi elde edilene kadar vize kolaylığı mutlaka sağlanmalı." dedi.

Vize kolaylığı konusunda Almanya'nın AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ossowski'ye göstermiş olduğu çabalardan dolayı teşekkür eden Kaymakcı, gelecek aylarda vizelerin biraz daha kolaylaşmasını beklediklerini ve bu konuyu hep gündemde tuttuklarını anlattı.

Kaymakcı, AB gündeminde son dönemde bağlantısallığın ön plana çıktığına işaret ederek, "AB, gerek Afrika kıtasına, gerek Orta Doğu'ya, gerek Orta Asya'ya uzanmak istiyor." dedi.

AB'nin özellikle Orta Asya ve Güney Kafkasya ile bağlantısallık konusunda Türkiye ile çalışmalar yapmak istediğini belirten Kaymakcı, "Biz buna olumlu yaklaşıyoruz. Ancak bir taraftan ulaştırma ve enerjide yüksek düzeyli diyalog toplantılarını yapmadan, bunu siyaseten engelleyerek bağlantısallık ne kadar gerçekleştirilebilir? Bunu da AB tarafının sorgulaması gerekir. Dolayısıyla ümit ediyoruz önümüzdeki dönem bütün yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden canlandırılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymakcı, Avrupa ile AB kavramının son bir buçuk yıldır karışmaya başladığına işaret ederek, "Birçok AB yetkilisi belki iyi niyetli, belki farkında olmadan ve bazen de kötü niyetli olarak AB ile Avrupa'yı karıştırıyor. AB demek isterken Avrupa diyor ve kendisi dışlamaya yönelik mesajlar veriyor. Bunu güvenlik ve savunmada da görüyoruz. Son dönemde bunun maalesef ticarete de yansımaları olmaya başladı." diye konuştu.

"Mallar serbest, malları taşıyacak tırlarla ilgili kotalar var"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise en çok konuştukları alanın Gümrük Birliği ve Gümrük Birliği mallarının serbest dolaşımı olduğunu belirterek, "Garabet şurada, mallar serbest, malları taşıyacak tırlarla ilgili kotalar var, malların patronları ile ilgili de vize problemimiz var." diye konuştu.

Gümrük Birliği'nde başka sıkıntılar da söz konusu olduğunu anımsatan Olpak, "AB'nin diğer ülkelerde yapmış olduğu bütün anlaşmalarda yükümlülük noktasında Türkiye'nin sorumlulukları var ama hak elde etme konusunda hiçbir hakkı yok. Yani AB bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladığında biz yükümlülüklerinden mecburuz ama aynı şekilde serbest ticaret anlaşmasına dahil olamıyoruz. Böyle bir garabet de var." dedi.

Olpak, Avrupa'nın kendi içerisinde bir güvenlik krizi yaşadığına işaret ederek, burada neler yapılabileceğini değerlendireceklerini, Türk iş dünyası olarak görünürlüklerini artıracaklarını vurguladı.

"Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"

DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da "Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı olduğundan daha fazla Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.

Avrupa'nın bu durumu nasıl ifade edeceğini bilemediğini anlatan Yalçındağ, "Dolayısıyla biz iş insanları olarak devreye girmek istedik." diye konuştu.

"Eğer Türkiye ile Avrupa arasındaki diyalog ve bu başlamamız gereken hareket gecikirse yarın çok geç olacak." diyen Yalçındağ, Avrupa'nın geleceğinin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini, Türkiye'nin ihracatının yüzde 52'sini Avrupa'ya yaptığını anımsattı.

AB-Türkiye İş Zirvesi "EU-Türkiye Business Summit" etkinliği bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Programa, Türkiye ve AB kurumlarından üst düzey yetkililer, düşünce kuruluşlarından temsilciler, küresel şirketlerin üst yöneticileri ve 400'ün üzerinde iş insanının katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza! Bilanço ağır
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Kongo'da maden sahasındaki göçükte 70 işçi can verdi

Maden ocağındaki göçük kamerada! Çok sayıda can kaybı var
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.