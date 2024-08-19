Boykotun faturası ağır oldu! Coca Cola hedefini küçültme kararı aldı

İsrail'in Gazze'yi işgali nedeniyle boykot edilen Coca-Cola İçecek A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) satış hacmine ilişkin bildirim yaptı.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamada "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz." denildi.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ REVİZE ETTİLER

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de 'düşük 40'lı yüzdelerde büyüme'den 'düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"2023'E GÖRE HAFİF DÜŞÜŞ RİSKİ GÖRÜYORUZ"

Coca-Cola operasyonel kar konusunda da bir revizeye giderek beklentisini 2023 yılına göre hafif düşüş-yatay olarak değiştirdi. Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Faaliyet ortamının daha da kötüleşmesi halinde FVÖK marjında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş riski görüyoruz. Bu potansiyel riski beklentilerimize dahil ederek, FVÖK marjı beklentimizi 'geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay' olarak değiştiriyoruz."

İşte KAP'a yapılan o bildirim: