Üye Girişi
Haberler

Haftaya sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul, 2. kez devre kesti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Global borsalardaki gerileme Borsa İstanbul'a da sıçradı. Sabah yaşanan sert açılış nedeniyle devre kesen BIST, saat 10.25'de işlem öncesi piyasadaki hareketlerin ardından ikinci kez devre kesti.

Global borsalardaki gerileme Borsa İstanbul'a da sıçradı. BIST 100 endeksi güne -703,78 puan düşüşle 9769,69 puandan başlamıştı.

Borsa İstanbul saat 10.25 itibarıyla ikinci kez devre kesti. Eşleştirme işlemleri başladıktan sadece 9 saniye sonra devre kesici sistemi tetiklendi. BIST100 endeksi yüzde 7,7 düşerek 9733,35 puana geriledi.

BIST'ten yapılan açıklamada, "Saat 10:25:09 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı. 9 Ekim 2023'ten bu yana 5 dakikalık veriler bazında en büyük anlık düşüş yaşandı.

AÇILIR AÇILMAZ DEVRE KESMİŞTİ

BİST'ten yapılan açıklamada, "Saat 09:55:22 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." denildi.

Pay piyasasında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama işlemleri başlayacak. Saat 10.25'te eşleştirme yapıldı. Eşleştirme işlemleri esnasında Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti.

ENDEKSLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

BIST30 endeksi yüzde 6,5 düşüşle güne 10.633,35 puandan,

BIST50 endeksi yüzde 6,61 düşüşle güne 8.629,18 puandan,

XBANK endeksi yüzde 7,79 düşüşle güne 13.377,73 puandan,

XUHIZ endeksi yüzde 6,74 düşüşle güne 9.409,21 puandan,

XUSIN endeksi yüzde 6,21 düşüşle güne 13.403,94 puandan,

XUTUM endeksi yüzde 6,48 düşüşle güne 11.201,78 puandan başladı.

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici, borsalarda ve finansal piyasalarda kullanılan bir mekanizmadır ve fiyatlardaki ani ve aşırı dalgalanmaları önlemek amacıyla devreye girer. Devre kesicinin amacı, piyasanın düzenli ve adil bir şekilde işlemesini sağlamak, panik satışlarını önlemek ve yatırımcıların daha sağlıklı kararlar alabilmesi için zaman kazandırmaktır. Devre kesicinin çalışmasında üç ana unsur bulunmaktadır.

Fiyat Limiti: Piyasada işlem gören bir enstrümanın fiyatı belirli bir yüzde oranında düşerse veya yükselirse devre kesici devreye girer. Bu oran, piyasa kurallarına bağlı olarak değişebilir.

İşlem Durdurma: Devre kesici devreye girdiğinde, ilgili enstrümanın işlemleri belirli bir süre durdurulur. Bu süre zarfında yatırımcılar piyasadaki durumunu değerlendirebilir ve yeni emirler girebilirler.

İşlem Devamı: Belirlenen süre sonunda işlemler yeniden başlar ve piyasa normal seyrine döner. Ancak, eğer fiyat hareketi devam ederse, devre kesici tekrar devreye girebilir.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Bıst Finans Ekonomi Güncel Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500

Yorumlar (3)

Naci Büyükkal:

iyi ki Borsa yatırımı yapmıyorum. Kim bilir belki de işe Donla giderdim. :DDD

0
0
yanıtYanıtla
O:

Acaba saksıda çimen yetiştirirsek.. Borsaya olan NEFSimizi durdura bilir mi ? Yani ÖZENTİMİZİ. (durdurabilir mi ?)

0
0
yanıtYanıtla
CAN Işık:

Sistemlere daha devre kesici bile yazmadılar hepsi %10 aşada

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title