Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,97'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksinde işlemler, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirildi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,97'lik düşüş ile tamamladı. Endeks, 48,88 puanlık azalışla 5.012,34 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 20,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,66, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kaybetti. - İSTANBUL