Bitlis, Türkiye'nin En Büyük Tohumluk Kuru Fasulye Üreticisi

Bitlis, yüzde 75'lik tohumluk kuru fasulye üretimiyle Türkiye birincisi olarak ilk sırada yer alıyor.

Bitlis'te bu yıl 80 bin dekar alanda 20 bin ton yemeklik ve sertifikalı tohumluk kuru fasulye hasadı gerçekleştirildi. Bitlis'in Ahlat ilçesi başta olmak üzere Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde de üretimi yapılan yemeklik kuru fasulyeler Türkiye ve yurt dışı pazarına sunulurken, sertifikalı kuru fasulye tohumunda da Türkiye'nin yüzde 75'lik ihtiyacını karşılıyor. Yaklaşık 4 bin ton sertifikalı kuru fasulye tohumu üretimiyle Bitlis, tohumluk kuru fasulyede Türkiye birincisi oldu.

Ahlat Ziraat Odası Başkanı (AHZO) Başkanı Necat Demirden, Bitlis olarak sertifikalı kuru fasulye tohumu üretiminde Türkiye piyasasının yüzde 75'ini karşıladıklarını ve Türkiye birincisi olduklarını söyledi. Demirden, "Bitlis'te tohumluk fasulye üretiminde Türkiye birincisiyiz. Sertifikalı tohum üretiyoruz. Yaklaşık 4 bin ton civarında sertifikalı tohum üretimimiz var. Sertifikalı tohumda Türkiye piyasasının yüzde 75'ini biz karşılıyoruz. Hatta yurt dışına dahi ihracatımız oluyor. Bu da hem bizler için hem bölgemiz ve çiftçilerimiz için gurur vericidir" dedi.

Türkiye'de kullanılan sertifikalı kuru fasulye tohumunun yüzde 65'ini karşılayan Örkenler Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken de, kuru fasulye tohumu üretimi ve ihracatında lider olduklarını ifade etti. Örken, "Tohumculukla uğraşıyoruz. Kendimize ait 'Doruk' markasıyla kuru fasulye tohum çeşidimiz var. Islahı bize ait. Burada ıslah ettiğimiz tohum çeşidimizi Türkiye'nin her tarafına tohumluk olarak gönderiyoruz. Türkiye'de kullanılan sertifikalı tohumun yüzde 65'ini firma olarak üretiyoruz. Türkiye'nin en büyük tohum firmasıyız. Yıllık üretimimiz yaklaşık olarak 2 bin 500 ile 3 bin ton arasında değişmektedir. Bunun yanında il olarak Türkiye'de en fazla kuru fasulye tohumu üreten il biziz. Buradaki il birinciliğindeki payımız çok yüksek. Daha önce de söylediğim gibi Bitlis'teki yüzde 75 üretimin yüzde 65'i firmamıza ait. 85 günlük bir kuru fasulye çeşidimiz var 'Doruk' adında. Çiftçilerimiz memnun. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Gönderdiğimiz her yerde yüksek verim alıyoruz. Ortalama verimimiz dönüm başına 400-500 kilo olarak değişiyor" diye konuştu. - BİTLİS