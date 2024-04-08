BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,00 artışla 9.714,98 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,15 puan arttı. Cuma günü 9.618,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 20,40 puan ve yüzde 0,21 artışla 9.639,23 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.627,40 puanı, en yüksek 9.735,75 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,47, hizmetler endeksi yüzde 1,36, mali endeks yüzde 1,02 ve sanayi endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükselirken, 10'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 337 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,69, bileşik getirisi yüzde 43,63 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0440 liradan, avro 34,6950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 337 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 89,9 dolardan işlem görüyor.