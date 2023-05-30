BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 3,83 artışla 4.951,35 puandan tamamladı. Altının onsu 1.961 dolardan işlem görürken, doların bugünkü efektif kurunu alışta 20,2962 lira, satışta 20,3775 lira olarak açıkladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 182,80 puan artarak 4.951,35 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 71,88 puan ve yüzde 1,51 değer kazanarak 4.840,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.830,78, en yüksek 4.972,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,83 artışla 4.951,35 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,04, hizmetler endeksi yüzde 2,08, teknoloji endeksi yüzde 1,90, sanayi endeksi yüzde 2,90 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 206,97 puan ve yüzde 3,93 yükselişle 5.470,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koç Holding, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.961 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.961 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,6 kazançla 1 milyon 357 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 20,2962 lira, satışta 20,3775 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 20,0312 lira, satışta 20,1115 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2400, dolar/yen paritesi de 139,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,5 azalışla 74,4 dolardan işlem görüyor.