Biruni Üniversitesi'nde Açılış Töreni: Gazze'deki İnsanlık Dramı Vurgulandı

Biruni Üniversitesinin 2025-2026 akademik yılı açılış törenindeki ilk dersin teması İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insanlık dramı oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni akademik yılı açılış töreninde ilk ders İnsan Hakları ve Demokrasi oldu. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin katıldığı derste, Gazze'de yaşanan insanlık dramına vurgu yapıldı.

Tören kapsamında, üniversiteye adını veren bilim insanı Ebu Reyhan El Biruni'nin hayatını anlatan belgesel izlendi.

Açıklamada, törendeki görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değindi.

Yüksel, öncelikle güçlü olunması gerektiğini belirterek, "O masum çocukların ölmemesi için sadece konuşup 'şunu ya da bunu yapalım' demeyeceğiz. Konuşmak yerine yapacağız. Biruni'de bir kural vardır. Sonuç yoksa çarpan sıfırdır. Biruni evrensel dehadır. 'Bilime olan tutku, çalışmaya olan azimdir' diyor. Hep bilim üreteceğiz. Hep çalışacağız, gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk dersin olduğu günün bir milat olduğunu vurgulayan Yüksel, "Bugün çok farklı bir yere geldiniz. Artık lise eğitimi bitti. Birbirinizle beraber olup artık yeteneklerinizi ortaya çıkaracağınız yere geldiniz. Dolasıyla bugün hayatınızın en güzel günlerinizi geçireceğiniz yere geldiniz. Bugün kendinizi ve dünyayı değiştireceğiniz yere geldiniz. Biruni felsefesiyle sizi başka bir boyuta taşıyacak üniversitemize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, açılış dersini "İnsan Hakları ve Demokrasi" konusunda verdi.

Ömerustaoğlu, insanlığın 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü kuşak insan haklarını tartışırken hatta bugün 5'inci kuşak, hakları konuşurken diğer yandan bir halkın soykırıma maruz bırakıldığı çocuklarının, kadınlarının, güçsüzlerinin de dahil olduğu adeta bir katliama uğratıldığına dikkati çekti.

Ömerustaoğlu, yaklaşık 70 bin insanın yarısının çocuk ve kadından oluştuğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İşte bugün, insanlığın bir akıllı varlık olarak medeniyet inşacısı olması noktasında ciddi bir kırılma yaşanıyor. Bunun için bir gayret göstermek gerekiyor. Vicdanların körelmemesi gerekiyor. İnsanlık bugüne kadar geldiği noktadan geriye dönmemelidir. Bunun için gayret göstermeliyiz. Empati yaparak, 'Ne yapabiliriz?' sorusunu sormalıyız. Bu sadece Gazze'deki insanlara yapıldığı zaman önemli, başka yerdeki insanlara yapıldığı zaman daha az önemli olarak algılanmamalıdır. Irkı, dili, dini ne olursa buna karşı duracağız. Bir özgür bireyin, rasyonel insanın en temel görevidir."

Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Yıldırım da, Ebu Reyhan El Biruni'nin hayatından örnekler verirken, üniversiteye adını veren Biruni'nin kendilerine ışık tutan bir hayatı olduğunu aktardı.

Biruni'nin kendi araştırma merkezini 17 yaşında kurarak, ilk kitabını yazdığı bilgisini paylaşan Yıldırım, "Hayatı boyunca 138 eser bırakıyor. Biruni, tıp, biyoloji, kültürlerin etkileşimine varıncaya kadar birçok alanda çalışma yapıyor. İlk kez sezaryen doğumu gerçekleştiriyor. Bitkilerle ilgili yazdığı bir kitabı var. Hangi bitkinin hangi hastalıkta kullanılması gerektiğini anlatıyor. Günümüzde kullandığınız navigasyon, saat, takvim ve teknolojinin başlangıç noktası usturlabı mekanik hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

